Oranje hoedjesparade in de Drentse natuur

De paddenstoelen komen voor in allerlei vormen, kleuren en maten. Sommigen zijn zeer algemeen en kom je in de herfst overal tegen, anderen zijn zeldzaam of komen alleen op heel specifieke plekken voor. Ook zijn er paddenstoelen die in het oranje gehuld zijn. Die zetten we speciaal voor Prinsjesdag even op een rijtje.

Algemene soorten

Het kleverig koraalzwammetje is zo'n algemeen voorkomende soort. De zwam groeit vooral op rottende stronken naaldhout. Ook de grote oranje bekerzwam komt veel voor in loofbossen en in gemengd bos, in parken en in gazons. De feloranje kleur is niet te missen.

Zeldzame soorten

De holsteelboleet vind je niet overal. Deze paddenstoel leeft samen met de lariks en komt alleen voor op de hogere zandgronden in het oosten, midden en zuiden van ons land. Het gaat steeds beter met deze boleet. De status op de Rode Lijst is van 'bedreigd met uitsterven' in de jaren tachtig naar 'bedreigd' in de jaren negentig naar 'kwetsbaar' anno 2020 gegaan.

Ook het spinragkuddeschijfje is een zeldzame paddenstoel die op de Rode Lijst staat. Deze soort doet het goed op door een brand gecreëerde omstandigheden.

Nieuwe soorten

Een favoriet van boswachter Evert Thomas is de goudhoed. "Die heeft zo'n mooie kleur en is zo mooi van vorm. De goudhoed zag je hier tien jaar geleden niet. Pas de laatste jaren zie je deze soort her en der tevoorschijn komen. Dat vind ik wel een bijzonder exemplaar."

