Vandalen vernielen gedenkplaatje en camera's bij school Hoogeveen

Het is niet de eerste keer dat de school kampt met vernielingen. Directeur Sigrid Hartman zegt er moedeloos van te worden. "We hadden juist het idee dat het laatste tijd weer goed ging. Een beetje wrang dat de problemen weer beginnen nu we camera's hebben opgehangen. Wat bezielt iemand om zoiets te doen?"

Hufterproof

De camera's zijn er om het plein in de gaten te houden. Volgens het bedrijf dat de camera's heeft geplaatst zouden ze 'hufterproof' moeten zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. "Bij de aanleg was ik er al bang voor", vertelt Hartman. "Je kan via de regenpijp zo omhoog klimmen om ze kapot te trappen. De eigenaar van het bedrijf werd even stil toen ik hem het verhaal vertelde. Dit was namelijk nog nooit gebeurd kon hij mij verzekeren."

Op het plein van de school staat een bankje met een gedenkplaatje ter nagedachtenis van conciërge Ben die een aantal jaren geleden is overleden. De vandalen hebben daar een hoekje van afgeslagen. "Afscheid nemen bestaat niet staat daarop", vervolgt Hartman. "Dat was het motto van Ben. Gelukkig staat de bank er nog wel, maar het is jammer dat het gedenkplaatje nu al beschadigd is."

In het verleden zijn er al afspraken gemaakt met de politie en boa's om een extra rondje door de wijk te maken. "Daarom hangt er nu ook een bord met verboden toegang. Ze hebben dan iets om te gebruiken als er mensen aanwezig zijn op het plein. Dan kunnen ze iemand wegsturen als er ongeregeldheden zijn. Helaas heeft dat deze keer niet geholpen."

Gesprek met daders

De school neemt nog geen nieuwe maatregelen en wacht nu het onderzoek van de politie af. Toch hoopt Hartman dat de daders zichzelf melden. "Ik verwacht dat niemand zich gaat melden, maar het zou geweldig zijn als het toch gebeurd", zegt Hartman.

"In eerste instantie ben ik natuurlijk boos. Maar ik wil wel graag in gesprek gaan met de daders. Je weet natuurlijk nooit in wat voor milieu iemand is opgegroeid en zoiets doet. Wellicht kunnen we het ook op deze manier oplossen."

