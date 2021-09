Jeugddetentie geëist tegen brandstichter (18) restaurant Exloo

"Moet je kijken, jonge! Wat een rookwolken. Ik heb even iemand z'n tent in de fik gestoken. Omdat ik 'm niet mag." De letterlijke woorden van de 18-jarige man die in de nacht van 26 op 27 juni dit jaar een schuur achter restaurant Toby's Steakhouse in Exloo aanstak. Hij filmde zichzelf terwijl de schuur, waarin een gloednieuw buffetrestaurant zat, in vlammen opging.

De officier van justitie citeerde wat ze op de filmbeelden had gezien. De beelden had de brandstichter naar een vriendin gestuurd en uiteindelijk belandden ze bij de politie. Drie dagen na zijn arrestatie bekende hij. "Ik begrijp nog altijd niet waarom ik het heb gedaan", zei hij vanochtend in de rechtbank in Assen.

'Geen celstraf valt niet uit te leggen'

De officier van justitie eiste achttien maanden jeugddetentie, waarvan twaalf voorwaardelijk tegen hem. De man, die tot nu toe 41 dagen in voorarrest heeft gezeten, moet van haar terug naar de gevangenis. Ze vindt het ook belangrijk dat hij doorgaat met de behandeling bij Verslavingszorg Noord-Nederland, maar de zaak is volgens haar zo ernstig dat celstraf onvermijdelijk is.

"Hij wordt niet beter van vastzitten, maar dat geldt voor iedereen. Toch is jeugddetentie vanwege de ernst van de zaak een passende straf", zei de aanklaagster. "Deze brand heeft de eigenaren van het restaurant en hun kinderen in levensgevaar gebracht en enorm veel schade veroorzaakt. Het valt aan hen en de maatschappij niet uit leggen als hij geen extra celstraf krijgt."

340.000 euro schade

De eigenaren van Toby's Steakhouse wonen met hun gezin boven het restaurant en werden in de bewuste nacht wakker van geluid uit het houten pand dat drie meter achter het restaurant. In de 'schuur' zou een maand later hun nieuwe buffetrestaurant worden geopend. Het hele pand werd verwoest. De schade bedraagt ruim 340.000 euro.

"Het had nog erger kunnen zijn. Als de restauranteigenaar niet meteen met de tuinslang was gaan blussen, had het vuur kunnen overslaan naar hun huis", vertelde de officier.

Dronken

De 18-jarige Exloër had ruzie gehad met de zoon van de restauranteigenaren. Hij kende het gevaar van de situatie met panden op het erf, omdat hij er zelf had gewerkt, zei ze erbij. Op de avond van 26 juni had hij een feestje in Borger. Die nacht ging hij met een paar vriendinnen nog wat drinken in zijn ouderlijk huis en daar ontstond het plan om brand te stichten, verklaarden twee van de meiden tegen de politie.

De man had veel gedronken, zoals hij veel vaker deed, en wilde zijn scooter nog ergens ophalen. Een van zijn vriendinnen bracht hem er naartoe en op weg naar huis reed hij naar het steakhouse. Daar sprenkelde hij benzine in het rond bij het nieuwe restaurant in de schuur en stak dat aan. Ook dat filmde hij.

'Ons leven verkloot'

Buurtbewoners, die wakker schrokken, zagen een jongen op een scooter zonder kentekenplaten wegrijden en één ervan noemde de naam van de 18-jarige toen de politie er was. Agenten hielden hem even later thuis aan. De jerrycan zat nog in de buddyseat van zijn scooter.

De man zei tegen de rechters dat hij spijt had. Niet alleen vanwege de slachtoffers, maar ook om zijn ouders en de rest van het gezin. De restauranteigenaren waren in tranen tijdens de rechtszaak. "Je hebt ons leven goed verkloot", zei de man tijdens zijn slachtofferverklaring.

De vrouw en zoon van het gezin hebben psychische klachten overgehouden aan de brand. Zij eisen beiden 2.500 euro schadevergoeding. Ook wil het gezin dat de brandstichter de schade aan het pand vergoedt. Hoeveel de verzekering gaat uitkeren, is nog onduidelijk.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

