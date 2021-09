Asser natuurfilmmakers willen bedrijf redden met crowdfundingactie

Ruim 18 jaar maken Henk en Janetta Bos natuurfilms over de prachtige Drentse natuur. Tienduizenden mensen zagen de films in de bioscoop en andere zalen. Twee films, 'Wildernis in Drenthe' en '=HABITAT=', haalden de afgelopen jaren de voorrondes van het Gouden Kalf. Nu lijkt daar bijna een einde aan te komen, want vooral door de coronacrisis zit het bedrijf in zwaar weer.

'Dikke pech' noemt Henk het. "Onze film =HABITAT= ging begin vorig jaar in première. Het was weken lang de best bekeken film in Assen. Daar hebben we nog iets financieels uit kunnen halen voor onszelf. En toen kwam daar corona en alle voorstellingen werden geannuleerd. Dat is geheel begrijpelijk. Die tijd hebben we kunnen overbruggen, maar de reserves zijn nu echt op."

Herenboeren

In mei vorig jaar, middenin de coronapandemie, werd het stel benaderd door de initiatiefnemers van Herenboeren. "Of wij het project wilde filmen. Het was een meerjarig filmproject. Dat was interessant in deze tijd", vertelt Henk. Acht maanden lang hebben ze met veel passie en enthousiasme aan het project gewerkt. Het avontuur eindigde eind juni dit jaar, toen de initiator Herenboeren de financiering niet rond kreeg.

Dat was voor het filmduo de druppel. Janetta: "In die tijd hebben we geen andere projecten kunnen draaien en omdat we een opdracht hadden kregen wij geen overheidssteun."

'Wilde Boel!'

De nieuwe natuurfilm 'Wilde Boel!' stond daardoor een tijdje in de ijskast. "We hebben al een half jaar filmmateriaal voor deze film gedraaid en daar willen we nu graag weer mee verder." Janetta vertelt ook dat het een klein pleistertje op een grote wond is om de opnames op te pakken en weer aan de slag te gaan na deze tegenslag. "We gaan er gewoon voor. Het maken van films is niet alleen ons werk, maar ook ons leven. Het geeft ons hoop in deze moeilijke tijd."

Om de productie te draaien is er geld nodig. "We zijn bezig met sponsoren aan te trekken voor de film 'Wilde Boel!', maar dat duurt altijd even. We hebben nu echt geld nodig anders gaan we failliet, daarom hebben we een crowdfundingsactie opgezet." Met deze actie hopen Henk en Janetta een doorstart te maken. Henk: "Je loopt financieel gezien achter en op die sponsoren kunnen we niet wachten. Daarom doen we een beroep op ons publiek en hopen wij dat ze ons kunnen helpen."

Ze willen zich nu volledig focussen op de nieuwe film en staan te trappelen om weer het veld in te gaan om te filmen. Het doel is dat in 2023 of 2024 de film 'Wilde Boel!' in de bioscoop draait.

'Met de billen bloot'

Het was wel een stap voor het duo om deze actie op poten te zetten. "Je moet over dat punt heen komen en dan afvragen wat ga je doen? Het is echt met de billen bloot gaan. We hebben ons publiek altijd openheid van zaken gegeven en ook nu vinden wij dat belangrijk. De mensen willen ook wel helpen, maar dan moeten ze wel van de situatie af weten. Daarom willen wij ons verhaal vertellen. Er zullen vast ook meer bedrijven zijn die hier last van hebben."

Het stel blijft positief en hoopt nog jaren door te kunnen gaan met het maken van natuurfilms. Want daar ligt hun passie. Het bedrijf IT Lions uit Assen heeft ze geholpen met het opzetten van de website. Met het geld van de crowfundingsactie willen ze de komende periode overbruggen. Mensen of bedrijven die Henk en Janetta willen steunen, kunnen terecht op de site www.henkbos.net

