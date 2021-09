Josef B. ook verdacht van mishandeling alle kinderen Ruinerwold-vader

Officieel gaat het om medeplegen van mishandeling van de kinderen in de tijd dat ze in Zwartsluis, Meppel en Ruinerwold woonden. De mishandelingen die voor die tijd gebeurden, in hun woonplaats Hasselt zijn verjaard.

Vrijheidsberoving

De Officier van Justitie maakte de nieuwe beschuldiging vanmiddag bekend tijdens een regiezitting in de rechtbank van Assen. Josef B. wordt verder verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en van een Oostenrijkse man met wie Van D. zaken deed.

Advocaat Yehudi Moszkowicz voelt zich overvallen door deze gewijzigde tenlastelegging. "Ik heb de kinderen in een eerder stadium al als getuigen gehoord, zonder dat ik hiervan wist. Als ik dit had geweten, dan had ik ze wellicht andere vragen gesteld."

Ook vraagt hij zich af wie van de kinderen er dan precies mishandeld zijn. Volgens de raadsman is het voor hem op dit moment onduidelijk wat Josef B, precies heeft gedaan en wanneer dit zou zijn gebeurd. Moszkowicz wil tijd om te overleggen met Josef B., zodat hij kan bepalen of hij naar aanleiding hiervan nog onderzoekswensen heeft. De verdachte was niet bij de rechtszaak aanwezig.

Moszkowicz moet de rechtbank binnen twee weken schriftelijk laten weten wat z'n standpunt is over de gewijzigde tenlastelegging en of hij nog nader onderzoek wil. Aan de hand daarvan beslist de rechtbank of de zaak op 11 november inhoudelijk wordt behandeld of dat er die dag opnieuw een regiezitting is.

Vader Gerrit Jan van D. horen

Moszkowicz benadrukte vanmiddag ook nog eens dat hij nog altijd vader Gerrit Jan van D. wil horen als getuige in de zaak tegen zijn cliënt. In maart van dit jaar werd duidelijk dat Van D. niet vervolgd wordt, omdat hij door een hersenbloeding niet in staat is een eerlijk proces te voeren. De rechtbank gaat zich nogmaals buigen over het verzoek van Moszkowicz, maar heeft het verhoor van Van D. in een eerdere zitting afgewezen.

Moskowicz wil hoe dan ook de Ruinerwold-vader proberen te horen. "Hij is de enige die kan bevestigen of ontkrachten of mijn cliënt betrokken is geweest bij alle verdenkingen die mijn cliënt worden aangewreven. Wij hebben het recht om deze volwaardige medepleger, zoals het OM de vader genoemd heeft, te horen. Dat is onderdeel van een eerlijk proces. En ik wil tenminste een poging kunnen wagen om Van D. te vragen of Josef B. betrokken was bij de beschuldigingen. En als dat verzoek afgewezen wordt door de rechtbank, dan is het ondervragingsrecht geschonden, en dat heeft consequenties voor de zaak van mijn cliënt", stelt de raadsman.

Vanmiddag werd duidelijk dat er bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank momenteel geen adres bekend is van de Oostenrijkse klusjesman Josef B. "Daardoor kan de reclassering geen onderzoek doen naar B.", zei de Officier van Justitie. Ook dat gaat Moszkowicz met zijn cliënt bespreken. De advocaat weigert de rechtbank verder mededelingen te doen over de verblijfplaats van Josef B.

Aanhouding

Josef B. werd bij de politie-inval in oktober 2019 in de boerderij in Ruinerwold meteen aangehouden. Hij heeft ruim een jaar in voorarrest gezeten. In oktober vorig jaar werd hij in vrijheid gesteld in afwachting van zijn rechtszaak.

B. was de huurder van de boerderij aan de Buitenhuizerweg, waar het gezin vanaf 2010 tot oktober 2019 verborgen zat. Hij hielp de vader en zijn zes kinderen aan onderdak, en zorgde ervoor dat nieuwsgierigen op afstand bleven. Verder deed Josef B. de boodschappen voor het gezin en vertimmerde hij ondertussen de boerderij, die zwaar vervallen was. Daarvoor had de Oostenrijker een deal gesloten met de eigenaar van het pand. Hij huurde het voor een zacht prijsje, en Josef B. - van beroep meestertimmerman - knapte als tegenprestatie de boerderij al die jaren helemaal op.

Klusjesman Josef B. was een volgeling van zelfbenoemd aartsvader Gerrit Jan van D. en ontkent alle beschuldigingen. Hij deed enkel de boodschappen en het onderhoud van de boerderij. Volgens hem gebeurde er op de boerderij niks strafbaars en waren de kinderen vrij om de boerderij te verlaten. Ook beweert hij de kinderen nooit persoonlijk te hebben gezien, behalve dan de oudste. Die moest namens vader, na diens beroerte, Josef werkopdrachten geven.

Vader Gerrit Jan van D.

De strafzaak tegen vader Gerrit Jan van D. is begin maart door de rechtbank in Assen stopgezet. Door de gevolgen van een hersenbloeding is hij niet in staat om een eerlijk proces te voeren. De aanklachten tegen hem zijn daardoor komen te vervallen. Hij werd verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen, van mishandeling en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen.

De 69-jarige Gerrit Jan van D. predikte jarenlang zijn eigen geloof, waar hij zijn negen kinderen aan onderwierp. De laatste tien jaar, tot hun ontdekking in oktober 2019, woonde Van D. met de jongste zes kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Dan neemt een van de zoons de benen en vraagt bij een lokale kroegbaas om hulp. De politie wordt gebeld en die ontdekt het gezin in de afgelegen boerderij. De zes jongsten waren nergens geregistreerd, de drie oudsten wel. Daarvoor woonde het gezin in Meppel, Staphorst, Zwartsluis en Hasselt.