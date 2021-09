23 nieuwe positieve testuitslagen, onder weekgemiddelde

In Drenthe zijn sinds gisteren 23 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Er zijn in de afgelopen 24 uur geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal van vandaag is nagenoeg gelijk aan gisteren. Toen kwamen er 21 positieve testuitslagen bij. Gemiddeld kwamen er in Drenthe in de afgelopen week dagelijks 35 nieuwe gevallen bij.

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maakte vandaag verder bekend dat de Drentse ziekenhuizen 10 coronapatiënten tellen. Van hen liggen 5 op de intensive care (IC). Ook liggen patiënten uit andere regio's in de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat zijn er vandaag 5 op de IC, 4 liggen op een regulier ziekenhuisbed.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 21-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1637 7 20 Assen 4548 (+1) 72 15 Borger-Odoorn 1785 (+1) 33 15 Coevorden 3267 (+3) 57 31 Emmen 10242 (+6) 183 80 Hoogeveen 5434 (+3) 81 42 Meppel 2700 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2337 (+1) 38 30 Noordenveld 2099 (+2) 34 26 Tynaarlo 1967 25 24 Westerveld 1102 (+1) 17 21 De Wolden 2226 (+4) 34 26 Onbekend 65 0 0

Landelijk

Landelijk zijn afgelopen etmaal 1.694 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 310 minder vergeleken met vorige week dinsdag en bijna 780 minder dan de week daarvoor. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen week flink gedaald, net als het aantal ziekenhuisopnames. Ook het reproductiegetal ging fors omlaag, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg wel.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 13.347 meldingen van positieve tests. Dat is het laagste weekcijfer sinds begin juli, vlak voor de vierde golf. Vergeleken met de voorgaande week is het aantal nieuwe gevallen met 16,5 procent gedaald.

Vaccinaties

De meeste mensen die het coronavirus oplopen, zijn niet gevaccineerd tegen het virus. Dat stelt het RIVM. In de maand september zijn tot nu toe ruim 44.000 mensen positief getest. Van iets meer dan 37.000 van hen is bekend of ze gevaccineerd waren tegen het coronavirus. Twee op de drie bleken niet te zijn ingeënt. Daar staat tegenover dat 29 procent van de positief getesten volledig gevaccineerd was. De resterende 4 procent had al wel een prik gehad, maar was nog niet volledig gevaccineerd.

Van alle Nederlanders is momenteel bijna 70 procent geheel of gedeeltelijk gevaccineerd en zo'n 30 procent niet ingeënt. Daarbij zijn ook de kinderen onder de 12 meegerekend, die nog niet in aanmerking komen voor een prik.