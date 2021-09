'Rimbula' in Wildlands verovert plek in Guinness Book

Wildlands in Emmen heeft een plekje in het 'Guinness Book of World Records 2021' (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De grote tropische kas van Wildlands in Emmen is de nieuwe eigenaar van een wereldrecord. De overdekte jungle, die bekendstaat onder de naam 'Rimbula', is namelijk 'het grootste indoor regenwoud in een dierentuin'.

De titel is opgenomen in de nieuwste uitgave van het Guinness Book of World Records 2021. De kas van het dierenpark is in totaal 16.764 vierkante meter groot en op het hoogste punt 23 meter hoog. In Rimbula leven ongeveer vijftig diersoorten, waarvan de meesten zich vrij door de kas kunnen bewegen. Het is dan ook één van de meest bijzondere plekken in het park, vindt directeur Erik van Engelen. "Het is voor veel bezoekers de lievelingsplek in Wildlands. Wij zijn er trots op dat van alle indoor jungles in dierentuinen over de hele wereld, de grootste in Emmen staat. Dat maakt Rimbula wel heel bijzonder", aldus de directeur tegen ZO!34.

Veel diversiteit

Het merendeel van de dieren in de kas bestaat uit tropische (zang)vogels. Andere soorten zijn kogelgordeldieren, vleerhonden, Aziatische olifanten, gekko- en meerdere apensoorten. De temperatuur in de kas varieert gedurende het jaar - net als in het echte regenwoud - tussen 27 graden in de zomer, tot 19 graden in de winter. Ook de luchtvochtigheid past zichzelf automatisch aan. Daarnaast herbergt 's werelds grootste tropische jungle in een dierentuin ruim 16.000 tropische planten, met ongeveer 350 verschillende soorten.

De nieuwe editie van Guinness Book of World Records, met daarin de vermelding van de kas, ligt sinds 16 september in de winkel.