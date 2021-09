Jermo Tappel van Stichting Het Drentse landschap

Meer dan driehonderd Drentse landgoederen, kerken, molens en boerderijen worden beheerd door Jermo Tappel. Hij is monumentenadviseur en gebouwenbeheerder bij Stichting Het Drentse Landschap en woont zelf in landgoed Overcingel in Assen. Om meer bekendheid te geven aan Drentse monumenten laat Tappel de mooiste zien aan ROEG!.

"Ik vind het belangrijk om het verhaal van het erfgoed te vertellen," vertelt Tappel. "Drenthe heeft zo'n boeiende geschiedenis en zulke mooie gebouwen. Deze monumenten gaan echt leven als je het verhaal erachter weet. Een oud gebouw met al zijn bouwsporen spreekt vaak tot je verbeelding en dat vind ik juist zo mooi."

Monumentenbeheer

Sinds 2011 werkt Tappel voor Het Drentse Landschap. "Hier doe ik historisch onderzoek naar monumenten en adviseer ik bij restauraties. Daarnaast zorg ik voor het planmatig onderhoud van verschillende soorten monumenten. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden zoals rietwerk, voegwerk of schilderwerk." Bij deze werkzaamheden bewaakt Tappel de kwaliteit van monumentale gebouwen; daarvoor heeft hij onder andere de opleiding Bouwhistorie Restauratie en Monumentenzorg gevolgd in Utrecht.

Pracht en praal

Het landhuis Overcingel heeft zijn naam te danken aan het feit dat het gebouwd is aan de overkant van de Cingel in de 18e-eeuwse binnenstad van Assen. Het huis is nog in haar authentieke staat, namelijk het bouwjaar 1777. Tappel: "Het mooiste aan hier mogen wonen vind ik de rust in de zomer. Je bevind je in het hart van de stad, maar toch is er veel rust door de prachtige historische tuin. Het is schitterend dat het pand en de tuin nog zo zijn als vroeger; je ziet de pracht en praal van de 18e en 19e eeuw helemaal terug in en om het huis."

Molens

"Een van de mooiste monumenten vind ik wel de molens in Drenthe, omdat alles leeft in een molen. Het is een gebouw en machine in één," vertelt Tappel enthousiast. "Molens zijn alleen wel moeilijk om te beheren. Je bent vaak afhankelijk van natuurkrachten en het hout krimpt bij droog weer. Goed onderhoud is daarbij dus essentieel."

