Soufiane Touzani verrast 200 basisschoolleerlingen: 'Geweldig dat hij er is'

Het geluk van veel kinderen kon niet op toen Touzani als grote verrassing het speelveld op kwam lopen. Ook buurtsportcoach Yuri Vendrig zag dat de kinderen genoten. "Fantastisch! Een rolmodel dat ze kennen van Youtube en televisie. De kinderen leven helemaal op."

Touzani loopt het publiek in zodat mensen vragen kunnen stellen. (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

'Sport doet iets met je'

De straatvoetballer was zelf ook zichtbaar onder de indruk van alle kinderen. "Het is een kleine groep, waardoor je veel aandacht aan iedereen kan besteden", vertelt de Youtuber. "Ik kon mijn verhaal vertellen en zag veel blije gezichten, dat is mooi om te zien."

En natuurlijk werd er ook gesport, want dat is waar het allemaal om draait in de Nationale Sportweek. "'Sport doet iets met je' is het thema. En dat is het, het is zo belangrijk voor het sociale aspect", vertelt Vendrig. Touzani sluit zich daar volledig bij aan: "Deze sportweek is weer een herinnering hoe belangrijk sport is. Hoeveel plezier erbij komt kijken en hoe gezond het is."

Gastgemeente

Coevorden is dit jaar één van de vijf gastgemeentes voor de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek dient als officieus startsein van het nieuwe sportseizoen. Naast de Drentse stad zijn ook Alphen aan de Rijn, Eindhoven, Lelystad en Nieuwegein aangewezen als gaststeden.