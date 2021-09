Freriks en Nieuwenweg bij definitieve selectie handbalvrouwen

Het is de eerste keer dat de handbalsters in actie komen na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio. Oranje verloor in de kwartfinales van Frankrijk. Freriks zat toen ook bij de selectie, Nieuwenweg viel op het laatste moment af.

De Nederlandse selectie bestaat nu uit 22 speelsters. In de interlandweek wordt die selectie nog teruggebracht naar 16 dames. Freriks en Nieuwenweg kunnen dus nog buiten de boot vallen.

Lois Abbingh afwezig

De interlands tegen Wit-Rusland en Griekenland maken deel uit van de kwalificatie voor het EK in 2022. Oud-E&O-speelster Lois Abbingh is de opvallendste afwezige. De topschutter is fysiek niet topfit en slaat de interlandperiode over. Tess Wester, die één seizoen in Emmen keepte, is er wel bij.

Oranje speelt in de kwalificatiereeks ook nog tegen Duitsland. De twee beste landen uit de poule plaatsen zich voor het EK, dat eind 2022 wordt gehouden in Slovenië, Montenegro en Noord-Macedonië.

Anouk Nieuwenweg zit ook bij de selectie (Rechten: Imago Sportfotodienst GmbH)

