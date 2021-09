Voormalig gemeentehuis Smilde tijdelijk een 'horrorvilla'

Het voormalige gemeentehuis van Smilde, beter bekend als Villa Maria, wordt binnenkort een 'statig' kantoorpand met appartementen. Maar voor het zover is, is het een heuse 'horrorvilla'.

'Mosterdsoep'. Dat is het magische woord dat je gebruikt wanneer je te bang bent en weg wil uit de horrorvilla. Het is een woord dat je niet zomaar zegt in enge situaties, en dat is nu net de bedoeling. Want in de weekenden van september en oktober kun je twee spannende adventure-games spelen in Villa Maria.

In een film beland

"Een adventure-game is eigenlijk een combinatie van een escape-room en een spookhuis", vertelt Alita Smit, eigenaar van Warrior Events, dat de adventure-games organiseert. "Alle rebussen die je bijvoorbeeld moet doen in een escape-room zijn er niet. Het duurt ook veel langer en er komen heel veel acteurs bij kijken. Je moet echt het gevoel hebben dat je in een film bent beland, waarbij je allemaal keuzes kunt maken."

Het ene weekend kun je je wanen in de film 'The Great Purge' en het andere weekend in de serie 'The Handmaids Tale'. Je beweegt je door het oude gemeentehuis: van de natte kelder tot de hete zolder. Ondertussen zijn er 35 acteurs in de villa compleet in kostuum met elk een eigen script en taak om het verhaal zo geloofwaardig mogelijk te vertellen.

Toekomst Villa Maria

De adventure-games in Villa Maria zijn een 'tussentijdse oplossing' vertelt lokale ondernemer Wim Timmermans, die Villa Maria in het voorjaar van 2020 kocht met broer Meine Timmermans en Jeroen Snijder. Het plan is dat een deel van de villa wordt omgebouwd tot appartementen voor starters en ouderen, en dat het andere deel van de villa wordt omgetoverd tot kantoorruimte voor kleine bedrijven.

Maar het gaat allemaal wat minder snel dan de ondernemers zouden willen. Wim Timmermans: "We zitten een beetje met de bestemmingsplanwijziging. Er moet een wijziging komen van gemeentehuis naar woonbestemming en dat duurt allemaal lang. De plannen liggen bij de gemeente en zo gauw de vergunningen op orde zijn dan gaan we verbouwen."

Leegstand

In de tussentijd stond Villa Maria zo goed als leeg. Die informatie kwam via-via bij Alita Smit terecht: "Wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar unieke verlaten locaties. Dan bedenken we daar een spel omheen." Ze kwamen met een plan bij de eigenaren van de villa en zij zagen het als een goede oplossing. "Met leegstand ben je bang dat ze een raam ingooien of iets dergelijks. Wij zijn blij dat we in de tussentijd dit in het gebouw hebben."

Volgend jaar kun je waarschijnlijk geen adventure-games meer spelen in Villa Maria. Timmermans hoopt namelijk dat ze voor de kerstvakantie kunnen beginnen met het verbouwen van de villa, zodat volgend jaar in de zomer de eerste appartementen opgeleverd en verhuurd kunnen worden.

Ben je benieuwd naar de horrorvilla? Bekijk de video op de site van Omroep Assen.

