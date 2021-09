Miljard voor woningmarkt: 'Geloof niet dat ik er iets van ga merken'

"We hebben het in het dorp heel erg naar ons zin. We hebben onze plek hier gevonden, dus het zou fijn zijn om hier een mooie grotere woning te vinden. Maar er is geen beginnen aan."

Dijkstra-Mesken zit regelmatig te speuren naar woningen. Als er dan een woning te koop staat, zijn er meer mensen die interesse hebben. "Een tijd geleden stond hier een huis te koop. Ik weet niet meer hoe het exact zat, maar na één dag waren er al twintig bezichtigingen. Daar kom je niet tussen."

Het gevolg is dat Dijkstra-Mesken met haar gezin vast zit in hun huidige huis en dus een starterswoning bezet houden. "Er zijn op dit moment veel starters die heel veel problemen hebben om een huis te vinden, want het is gewoon belachelijk duur. Omdat wij niet verder kunnen, kunnen wij starters ook niet helpen door onze woning te verkopen."

In huis aan de slag

Maar nu komt er dus één miljard. "Ik heb sowieso niet het gevoel dat ik daar iets van ga merken. Want er worden nieuwe huizen gebouwd, maar die huizen zullen voor de huidige marktwaarde te koop komen te staan. Net als de rest van de huizen op dit moment. Dus voor ons blijft de situatie hetzelfde. Het blijft gewoon te duur. Ik zie dat niet snel veranderen."

En dus zit er voor Dijkstra-Mesken niets anders op dan rustig blijven doorgaan met zoeken. Ondertussen gaat ze aan de slag in haar huidige woning. "We willen de achtertuin aanpakken. Je wilt verder. Je wilt iets doen. Dan maar in je eigen huis."