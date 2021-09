Deel buit inbraak Roner juwelier boven water: 'Vermoed dat het iemand uit de regio is'

Een deel van de sieraden die in de nacht van 12 op 13 september zijn buitgemaakt bij Juwelier van Ark in Roden, is alweer teruggevonden. Verschillende vergulde sieraden en opzethouders werden gevonden langs een fietspad tussen Roden en Terheijl.

Ruim een week na de inbraak aan de Heerestraat in Roden is de schade nog goed te zien. Het rolluik is kapot, een glas aan de voorzijde gebarsten en een aantal vitrines moet het zonder glas stellen. De chaos was nog groter, geeft eigenaar Jaap van Ark aan. Zelf was hij op het moment van de inbraak in Utrecht voor een sieradenbeurs. "We zijn om drie uur terug naar het Noorden gereden. Geen fijn gevoel."

Ongehinderd

Eenmaal aangekomen in Roden bleek de materiële schade groot. "Sowieso 10.000 euro", schat Van Ark in tegenover RTV Zulthe. "Hoeveel euro aan sieraden er is meegenomen, durf ik niet te zeggen. Maar dat tikt ook wel aan."

De daders hebben zich goed voorbereid, denkt Van Ark. "Ze hebben vakkundig het rolluik losgehaald. Daar zijn ze al zo'n veertig minuten mee bezig geweest. Uiteindelijk waren ze maar twee minuten binnen."

Dat het voor de inbrekers mogelijk was om zolang ongehinderd hun gang te gaan, heeft volgens Van Ark te maken met de wegwerkzaamheden aan de Heerestraat. "Omwonenden konden daardoor niets zien. Verder is er na middernacht nu geen kip op straat."

Fietspad

Een deel van de buit werd dus gevonden op het fietspad tussen Roden en Terheijl. Dat sterkt Van Ark in de gedachte dat de daders vermoedelijk uit de regio komen. "Het is een heel verdekt fietspad. Daar kom je niet zomaar, als je de weg hier niet kent."

Van Ark denkt dat de daders een deel van de buit heeft gedumpt omdat ze erachter kwamen dat ze met verguld zilver te maken hadden, in plaats van goud. De juwelier is in ieder geval 'kwaad' en 'verbijsterd'. "Zoiets is ons eigenlijk nooit eerder gebeurd, ook niet bij onze zaken in Zuidlaren en Groningen. Je gaat er niet van uit dat ze zomaar binnenkomen. Het is flink balen."