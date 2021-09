Gewonde bij brand in zorginstelling Zuidwolde

Bij een brand in Cosis-zorginstelling Waringin aan de Meppelerweg in Zuidwolde is vanavond één persoon gewond geraakt. Nadat de melding was binnengekomen, even na 18.30 uur, kwamen meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopterter plaatse om hulp te verlenen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe was er brand uitgebroken op één van de kamers, waarbij een bewoner brandwonden had opgelopen. Nadat ambulancepersoneel had slachtoffer had onderzocht, volgde een ziekenhuisbezoek voor nadere controle. Een bedrijfshulpverlener die rook had ingeademd werd ook in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer had de brand snel geblust. Wel is het nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan, maar dat moet onderzoek uitwijzen. Het gebouw werd vanwege de brand tijdelijk ontruimd.