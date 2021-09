Parijs Roubaix rijdt Superprestige Gieten in de wielen

Daarnaast wordt de start van de veldrit van de mannen uitgesteld tot kwart voor zes omdat de Belgische TV zowel Parijs-Roubaix als de Superprestige wil uitzenden.

Lichtmasten

"De kalender is overvol en we willen perse op de zondag blijven. Dus we hebben niks te kiezen", reageert secretaris Jantienus Warners van de organiserende Stichting Wielerpromotie Oostermoer. "Het betekent ook dat we in de schemering zullen finishen en dat we dus voor licht moeten zorgen. We hebben straks veertien lichtmasten rond het parcours staan", aldus Warners.

Corona-check-app

In tegenstelling tot de corona-editie van vorig jaar zijn er nu ook weer wedstrijden voor nieuwelingen en junioren en is er weer volop publiek welkom in Gieten. Wel moeten de toeschouwers bij de entree een geldige corona-check-app kunnen tonen. Kaarten zijn zowel in de voorverkoop als aan de kassa verkrijgbaar.

Parcours in tegengestelde richting

Om de kas extra te spekken organiseert het bestuur van de Superprestige een week voor de veldrit een Oktoberfest. Voor dit evenement is de feesttent, die ook bij de veldrit wordt gebruikt, dichterbij de Nijslootsweg geplaatst. Een praktisch gevolg daarvan is dat de renners het parcours dit jaar in tegengestelde richting zullen rijden.

"En daarnaast is het parcours ook veel compacter dan andere jaren. Voor het publiek is het alleen maar mooier. In het zandgat kun je de renners drie keer per rondje zien", licht Warners toe.

Veel jeugdrenners

Aan belangstelling van renners heeft de organisatie geen gebrek. Bij de nieuwelingen jongens, die om 12 uur het spits afbijten, hebben zich bijna honderd deelnemers ingeschreven. Bij de nieuwelingen en junioren meisjes gaan tachtig rensters van start en bij de juniorenwedstrijd van de jongens staan negentig renners aan het vertrek.

Live op TV Drenthe

De Superprestige veldrit is op zondag 3 oktober en wordt vanaf 15.50 uur live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint met de vrouwenwedstrijd en daarna volgt om 17.45 uur de mannenwedstrijd.