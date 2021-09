Advocaat eigenaar huis met ondergrondse hennepkwekerij: 'Hij is naïef geweest'

De 42-jarige eigenaar van het huis aan de Schietbaanweg in Emmen, waar in juni een ondergrondse hennepkwekerij is gevonden, wist naar eigen zeggen van niks. Hij verhuurt het pand al jaren en woont en werkt zelf in Duiven, zegt zijn advocaat Genevive Compagner. "Hij heeft een goedlopend stukadoorsbedrijf."

De man verscheen vandaag via een videoverbinding vanuit de gevangenis voor de rechtbank in Assen, net als een 38-jarige medeverdachte uit het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg. Hij was de huurder van het huis aan de Schietbaanweg, waar de politie op 17 juni na anonieme tips binnenviel. Volgens Compagner werd er op dat moment geoogst.

Ruim 63 kilo hennep

Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van het runnen van de kwekerij met 779 planten, die met behulp van een ingenieuze constructie ondergronds was aangelegd. Daarnaast worden ze verdacht van het bezit ruim 63 kilo geoogste henneptoppen en van ruim 1.800 stekken, die tijdens de inval werden gevonden.

Het OM gaat ervan uit dat de kwekerij sinds 2015 in bedrijf was. De man uit Duiven wordt daarnaast verdacht van witwassen. Tussen 2013 en zijn arrestatie zou hij volgens justitie in totaal bijna 416.000 euro aan crimineel geld hebben witgewassen.

De officier stelt dat uit onderzoek blijkt dat hij regelmatig grote contante stortingen deed. Volgens de man uit Duiven komt dat onder meer omdat hij de huur van het huis in Emmen, 3.000 euro per maand, contant ontving en als stukadoor regelmatig zwart bijkluste.

Tuinontwerpbedrijf

Volgens Compagner is haar cliënt hooguit schuldig aan medeplichtigheid bij de kwekerij, doordat het pand aan de Schietbaanweg van hem was. "Hij heeft het in 2013 gekocht omdat hij een tuinontwerpbedrijf wilde beginnen. In Emmen wilde hij een showtuin aanleggen, maar het bedrijf is niet van de grond gekomen. Daarna is hij het pand gaan verhuren en kwam hij er niet meer. "Hij dacht dat hij het goed voor elkaar was, maar hij is naïef geweest."

De 42-jarige man is volgens haar niet eerder met justitie in aanraking geweest en heeft zijn leven op orde. Ze vindt dat hij lang genoeg in voorarrest heeft gezeten en vroeg de rechtbank de man vrij te laten. Volgens de officier van justitie is de rol van de man veel groter dan hij wil toegeven.

Alsnog een verklaring

Het politieonderzoek is nog niet klaar. Ook wordt nog berekend hoeveel de mannen met de ondergrondse kwekerij hebben verdiend. De man uit Nederhorst den Berg heeft tot nu toe niks willen verklaren. Tijdens die zitting zei hij dat hij dat alsnog wil gaan doen bij de politie. Daarnaast is er nog een derde verdachte uit Didam, maar die is vorige maand vrij gelaten. Hij zou hebben geholpen met oogsten op de dag van de inval.

Ook de advocaat van de man uit Nederhorst den Berg vroeg zijn cliënt vrij te laten. De man vertelde zelf dat het slecht met hem gaat sinds hij vastzit. Het is de eerste keer en hij wil graag terug naar zijn vriendin en hun drie kinderen die het erg moeilijk hebben sinds zijn arrestatie.

Ook daartegen verzette de officier zich. De rechtbank hakt morgen de knoop door.

Lees ook: