Armeense kleuren op Asser watertoren lichtpunt in donkere periode

Het liefst had Stichting Armenia uit Assen dit jaar uitgebreid stilgestaan bij het feit dat Armenië dertig jaar geleden officieel afhankelijk werd verklaard, maar de recente oorlog met Azerbeidzjan heeft daar volgens de stichting een flinke schaduw over geworpen. Daar past volgens hen geen uitbundige viering bij. De watertoren aan de Troelstralaan in Assen is vanavond daarom in de kleuren van de Armeense vlag verlicht als een soort ingetogen viering.

Ook in Groningen zijn de blauwe, rode en oranje kleuren van de Armeense vlag te zien. De schoorsteen van de voormalige vleesconservenfabriek aan het Boterdiep zal daar verlicht worden. Dat gebeurde vorig jaar eveneens op 21 september, toen de stichting het onafhankelijkheidsjubileum ook al niet kon vieren vanwege de coronagevolgen. In Assen werden de Armeense kleuren toen op het Wapen van Drenthe in Assen geprojecteerd.

Uit respect

Tijdens de oorlog tussen Armenie en Azerbeidzjan, met de enclave Nagorno-Karabach als inzet, verloren duizenden Armeniërs hun huis en kwamen vele Armeense soldaten om het leven. "Daarom is er gekozen voor een opvallende uiting zonder muziek of overige feestelijkheden uit respect voor de gevallenen en hun nabestaanden, en de krijgsgevangen en hun familieleden die in onzekerheid leven", zegt Nicolai Romashuk jr., initiatiefnemer van de actie.

Het idee van Romashuk jr. om de watertoren in Assen te verlichten viel in goede aarde bij vastgoedeigenaar Riemer van den Berg die de watertoren in beheer heeft. De watertoren zal vanavond zevenmaal verlicht worden in de verschillende kleuren van de Armeense vlag en vervolgens 44 seconden op zwart staan. Dit verwijst naar de bloedige strijd die gevoerd werd tussen Armenië en Azerbeidzjan die 44 dagen duurde.