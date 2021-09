154 miljoen extra voor sociale advocatuur hard nodig, zonder kunnen veel cliënten een rechtszaak niet betalen

Dat heeft alles te maken met het verleden. Toen werd er ook geïnvesteerd in de sociale advocatuur, maar kwam het geld niet terecht bij de advocaten. Jakobs: "Ik hoop dit keer dat het geld ook echt op de plek komt van de sociale advocatuur en niet in allerlei pilots om andere ideeën te verzinnen, zoals in de afgelopen jaren het geval is geweest."

Hoger tarief en meer uren

Of dat geld nu ook op de juiste plek komt, dat kan Jakobs niet uit de miljoenennota opmaken. "De vergoeding voor sociale advocatuur gaat omhoog, maar wat ze daarmee precies bedoelen is de vraag."

Het tarief van de sociale advocatuur wordt bepaald via een puntenstelsel. "Hoe zwaarder de zaak, hoe hoger het aantal punten", legt Jakobs uit. "Een punt staat voor een uur werk. Maar in de praktijk zijn we veel meer uren kwijt aan een zaak." Daarom is de sociale advocatuur er ook niet met een verhoging van het basistarief. "Er moeten daarnaast meer uren per zaak worden vergoed."

Sociale advocatuur kent veel klanten

Veel mensen komen in aanmerking voor sociale advocatuur. Dat heeft te maken met inkomen en vermogen. "Bij ons op kantoor is 80 tot 90 procent van de zaken in gefinancierde rechtsbijstand", vertelt Jakobs. "Dat betekent dat een enorm deel van Drenthe hiervoor in aanmerking komt en dus een advocatentarief niet kan betalen."

Bekijk hieronder de video met advocaat Daniëla Jakobs: