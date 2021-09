Praot Drents Met Mij met vastgoedkoning Peter van Dijk

De vierde gast is projectontwikkelaar Peter van Dijk, in de volksmond ook wel de 'vastgoedkoning van Emmen'. Van Dijk begon in de witgoedzaak van zijn ouders in Klazienaveen. "Eerst helpen in de winkel en rond mien negentiende heb ik de zaak overnomen. Maar ik wol niet mien hele leven koelkasten en wasmachines verkopen, ik had ook zin om me met andere dingen te ontplooien. Het leek mij mooi om iets veur de omgeving te doen."

Bartje

Thuis in Klazienaveen werd steevast Drents gesproken. "Maar als ik in Noordwijk kwam zeiden ze: daar komt Bartje ook weer aan." Peter komt sinds zijn elfde regelmatig in Noordwijk en dat heeft te maken met een wat complexe jeugd. "Toen ik 1 jaor was, ben ik adopteerd deur de familie Van Dijk. Maar mien biologische moeder komt uut Noordwijk aan Zee en mien vader uut Antwerpen. Ik voel me in Drenthe net zo thuus als in Noordwijk, op beide plekken ben ik een gelukkig persoon."

Een project in Noordwijk is er nog niet van gekomen. "Ik ben wel met iets bezig, heb ook wel ambities daor. Maar ik heb alles aan Emmen en Klazienaveen te danken. Ik stoor mij mateloos aan die grote bedrijven die niks terugdoen voor de maatschappij. Wat wij hier verdienen, stoppen we ook weer terug."

Niets te verliezen

Van Dijks eerste project als projectontwikkelaar was het winkelcentrum in Klazienaveen. Hij kwam aan met een 'omgekeerd schip' en daar verklaarden veel mensen hem voor gek. "Maar mien pa zee ook altied standaard: dat kan niet jongen, dat wil niet. Tuurlijk wel! Ik had ook niks te verliezen, om geld gaf ik niet." En het lukte en inmiddels is ook zijn Hondsrugtoren in Emmen (bijna) af. "Ik vind niet dat die naam recht doet aan de uutstraling van het gebouw. Wij gaan binnenkort nog met een naamswijziging komen."

Of hij nog veel Drents spreekt? Met vrienden en familie wel, maar op het werk niet: "Op de borrel op vrijdagmiddag wel, maar de huurders bennen landelijke concerns. Als ik tegen de Albert Heijn of Jumbo zeg: 'Hé jong, wol je dat pandtie nog even huren?', dan werkt dat niet."

Praot Drents Met Mij - Peter van Dijk

Lees ook: