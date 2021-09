Wagons Herinneringscentrum Kamp Westerbork aangekomen in Vught

Het transport van de laatste wagon van Hooghalen naar Vught had behoorlijk wat voeten in aarde. De bovenkant van de wagon moest eerst van het voertuig af worden geschroefd, omdat het geheel anders te hoog zou worden om de weg op te mogen. Ook reed de vrachtwagen met de dieplader om via Tilburg, omdat er op de route een te laag viaduct lag.

De wagons zijn vergelijkbaar met de wagons die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt voor het transporteren van gevangenen. Daardoor kennen de voertuigen een grote historische waarde. Maar er kan niet precies worden vastgesteld dat deze specifieke wagons personen hebben vervoerd. Ze kunnen ook zijn gebruikt voor het vervoer van oorlogsmaterieel. Van het type wagon hebben volgens het herinneringscentrum ruim 120.000 op het spoor gereden.

De bogen aan de bovenkant van de wagons moesten er eerst afgehaald worden (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Het herinneringscentrum besloot eerder dit jaar afstand te doen van de wagons. "Dat is voortschrijdend inzicht," vertelt zakelijk manager Roel Wiersma. "De plannen die wij momenteel hebben, daar passen deze twee wagons niet in. Dat is de reden dat we daar een andere plek voor hebben gezocht."

Volgens Jeroen van den Eijnde, directeur van NM Kamp Vught, zijn de wagons een belangrijke toevoeging op hun terrein. "Het is eigenlijk nog één van die ontbrekende puzzelstukjes die wij missen als wij het verhaal van Kamp Vught helemaal willen vertellen. Treinen, wagons, transporten, ze zijn een onlosmakelijk deel van de geschiedenis van Kamp Vught."

In totaal haalde het herinneringscentrum vijf wagons naar Drenthe waarvan er twee op het voormalig kampterrein in Hooghalen terecht zijn gekomen. Een derde is geplaatst bij het historisch lokaalspoorstation van Groenlo. Nationaal Monument Kamp Vught is volgens Wiersma een goede plek voor de twee andere historische wagons. "Wij werken sowieso al erg veel samen met NM Kamp Vught. In de gesprekken die we vorig jaar met hun hebben gehad, kwam naar voren dat zij buitengewoon veel interesse hadden in dit soort type wagons om te laten zien aan publiek."

Eindexamen

Voor twee studenten van het Genie Opleidings- en Trainingscentrum van de Koninklijke Landmacht, die de aannemer helpt bij het uitvoeren van het bijzondere project, is het een 'eindexamen'. "Dit was een afsluitende klus waar alles in zat. Van transport tot communicatie met derden om het zo af te ronden", vertelt Sergeant Vermeulen van de Genie op de Van Brederokazerne in Vught.

De Koninklijke Landmacht is dan ook blij dat ze mee kunnen helpen. "Het is geschiedenis en dat is gewoon erg belangrijk om dat mee te geven aan de jeugd. Het is uniek, helemaal omdat we onze buren van Kamp Vught kunnen helpen door dit project op ons te nemen. We kunnen helpen en onze leerdoelen met onze leerlingen tegelijkertijd ook behalen."

Lees ook: