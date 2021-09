Nationale Kraanwaterdag feestelijk begonnen in Schoonoord

Ook leerlingen van basisschool De Kiel en De Slagkrooie uit Coevorden duiken vandaag in de wereld van het kraanwater. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 openden vanochtend samen met de wethouder en directeur van het Waterbedrijf Drenthe (WMD) de Nationale Kraanwaterdag bij een gebouw van het waterbedrijf in Schoonoord.

Volgens WMD-directeur Leo Hendriks heeft drinkwater een aantal mooie eigenschappen. "Het is bijvoorbeeld gezond, omdat er helemaal geen suiker en calorieën in zitten. Maar het is ook een streekproduct dat we hier in Drenthe maken. Nog geen 20 meter hiervandaan", vertelt Hendriks bij ZO!34.

Leren over kraanwater

In de vroege ochtend mochten de kinderen onder begeleiding van de monteurs van waterbedrijf WMD naar water boren en mochten ze een kijkje nemen in de bus van de monteur. "We hebben veel enthousiaste reacties over de werkzaamheden van een monteur. Bijna iedereen wil later wel monteur worden bij WMD", lacht communicatieadviseur Saskia Teeuw van Waterbedrijf WMD.

Ook leerden de kinderen meer over kraanwater tijdens de ren-je-rot-quiz. En daar krijg je natuurlijk dorst van. Alle kinderen kregen een bidon, om die vol te tappen bij de waterwagen. De ochtend werd afgesloten met de Kraanwaterdag-les.

Derde editie

Ruim 200.000 basisschoolleerlingen in Nederland krijgen vandaag les over kraanwater tijdens de derde editie van de jaarlijkse Nationale Kraanwaterdag. De dag is een gezamenlijk initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland.

De kinderen leren onder meer over water uit de kraan als gezonde en duurzame dorstlesser. Dit jaar staat het drinken van kraanwater tijdens het sporten en bewegen centraal.