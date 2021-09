In de herfst neemt het aantal verkoudheden toe (Rechten: Luisella Planeta Leoni via Pixabay)

Vandaag is het zover, het is herfst! De tijd van vallende bladeren, paddenstoelen, regenbuien en lekker warm bij de kachel zitten. Maar ook de tijd van snotneuzen, hoestbuien en andere verkoudheidsverschijnselen.

Waarom komt verkoudheid vaker voor in de herfst en de winter? Zoek het uit! dook de zakdoeken in voor een antwoord.

Wat is een verkoudheid?

Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een verkoudheidsvirus. Dit virus veroorzaakt ontstekingen van het slijmvlies in de neus, bijholten en keel.

Volwassenen worden twee tot vijf keer per jaar verkouden, kinderen vaker. Wanneer iemand een aantal keren achter elkaar verkouden raakt, gaat het elke keer om een ander type virus, meldt de KNO-vereniging.

Wat is het verschil tussen verkoudheid, griep en covid-19?

Griep wordt veroorzaakt door een ander virus dan een verkoudheidsvirus: namelijk het influenzavirus. Griep heeft vaak ook een ernstiger verloop: een meestal snel opkomen van hoge koorts met een flink ziek gevoel en hoesten. De hoge koorts duurt twee tot vier dagen en veroorzaakt vaak hoofdpijn en spierpijn.

Covid-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus. De symptomen lijken vaak op die van griep: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts. Maar covid-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door een influenzavirus.

Wat kun je doen om een verkoudheid te voorkomen?

Alleen door te leven als een kluizenaar kun je een verkoudheid voorkomen. Als iemand in je directe omgeving verkouden is dan kun je proberen zoveel mogelijk bij diegene uit de buurt te blijven. Ben je zelf verkouden? Hoest dan in de binnenkant van je arm of in een papieren zakdoekje, en was vaak je handen.

Een gewone verkoudheid gaat vanzelf over. Medicijnen zijn niet nodig. Wat wel kan helpen is een neusspray, dit vermindert de zwelling van het slijmvlies, waardoor je wat gemakkelijker door je neus kunt ademen.

Wat moet je niet doen als je verkouden bent?

Antibiotica helpen niet tegen een verkoudheid. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen. Ook als het snot geel of groen wordt, is het meestal niet nodig om antibiotica te gaan gebruiken.

Alleen bij langdurig hoge koorts (meer dan drie dagen), ernstige benauwdheid of sufheid, of als de verkoudheid langer dan tien dagen duurt, is het verstandig contact op te nemen met de dokter.

Daarnaast adviseert de Rijksoverheid dat je een coronatest laat doen als je verkoudheidsklachten hebt.

Waarom vaker in de herfst en de winter?

Mensen besmetten elkaar in de herfst en winter met de nieuwe verkoudheidsvirussen. Je wordt gemakkelijker besmet met die nieuwe virussen als grote groepen mensen weer bij elkaar komen, zoals bij de start van scholen na de zomervakantie, of als iedereen na een periode van thuiswerken weer op kantoor aan de slag gaat.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat kouvatten verkoudheid veroorzaakt. Wel kan de weerstand door afkoeling afnemen, waardoor je gevoeliger wordt voor het verkoudheidsvirus. Kouvatten bestaat dus niet echt. Zoals gezegd worden mensen sneller ziek als ze bij elkaar gaan zitten, in warme, slecht geventileerde ruimtes. En dat doen we vooral als het - buiten - kouder wordt.

