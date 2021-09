Vermeende eigenaren ondergrondse wietkwekerij blijven vastzitten

De mannen uit Duiven en Nederhorst den Berg, die verdacht worden van grootschalige hennepteelt bij een woning aan de Schietbaanweg in Emmen, blijven de komende maanden achter de tralies. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag.

De advocaten van beide verdachten vroegen gisteren, tijdens de eerste openbare zitting in de zaak, om hun cliënten vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke rechtszaak. De rechtbank vindt de verdenkingen daarvoor te ernstig.

Eigenaar en huurder

De eigenaar van het huis, waar op 17 juni een ondergrondse hennepkwekerij werd gevonden, wist volgens zijn advocaat van niks. De 42-jarige man woont en werkt zelf in Duiven, waar hij volgens haar een goed lopend stukadoorsbedrijf heeft.

Hij kocht de woning aan de Schietbaanweg in Emmen in 2013 om er een bedrijf in tuinontwerp te beginnen. Toen dat niet van de grond kwam, besloot hij het te verhuren. De 38-jarige medeverdachte uit het Noord-Hollandse Nederhorst ten Berg was sinds begin 2015 de huurder.

Witwassen

Volgens de advocaat van de man uit Duiven kwam hij zelf niet meer bij het huis en inde hij alleen maandelijks de huursom van 3.000 euro. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van grootschalige hennepteelt sinds 2015 tot de dag van de inval. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de Gelderlander door de jaren heen veel contante stortingen op zijn rekening heeft gedaan. Volgens de man was dat zwart geld dat hij verdiende met het 'beunen' als stukadoor, volgens het OM is het geld uit de hennephandel.

Inval in juni

De politie viel het huis in Emmen in juni binnen, nadat ze anonieme tips had gekregen. De eigenaar was er niet, maar de huurder uit Noord-Holland en een man uit Didam, die hennep aan het oogsten was, wel. Zij werden ter plekke opgepakt, de eigenaar van het huis volgde later. In de ondergrondse kwekerij, die volgens justitie erg professioneel van opzet was, werden ruim 770 hennepplanten gevonden, ruim 63 kilo losse hennep en zo'n 1.800 stekjes.

De man uit Didam is vorige maand vrijgelaten. Volgens het OM hadden de twee mannen die nog vastzitten een grote rol in de organisatie achter de kwekerij. De verdachte uit Nederhorst den Berg heeft nog geen verklaring afgelegd bij de politie. Dat gaat hij binnenkort alsnog doen, zei hij gisteren tegen de rechters.

Vriendin en drie kinderen

De Noord-Hollander om vrijlating om bij zijn vriendin en hun drie kinderen te kunnen zijn, die hem hard nodig hadden, legde hij uit. De rechtbank houdt daar geen rekening mee. Omdat hij nog niks heeft gezegd, kan de reclassering ook geen inschatting maken of het überhaupt verstandig is om hem onder voorwaarden vrij te laten, bepaalde de rechtbank.

De advocaat van de woningeigenaar uit Duiven gaf aan dat hij als huiseigenaar zo'n kleine rol bij de zaak heeft, dat hij langs genoeg heeft vastgezeten. De rechtbank vindt dat er - vanwege de ernstige verdenking - genoeg redenen zijn om ook hem langer vast te houden. Over drie maanden volgt een nieuwe zitting.

