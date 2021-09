Plan voor tiny house-woonwijk in Borger: 'Uitkomst van de eeuw'

Yvonne Knikman en haar man David de Jonge zagen op televisie een programma waarin mensen in tiny houses leefden. "De laatste jaren vormde het idee zich in ons hoofd. Je ziet het op tv, maar er zijn ook projecten in Almere en in Beilen, het Lievingerveld. Toen dachten wij: dat moet hier in Borger ook kunnen."

'Kopen is een drama'

De dochter van Yvonne en David, Noa, is samen met Tobias Bijma. Toen hij de plannen zag, was hij gelijk enthousiast. "We hebben ook onderzoek gedaan naar verschillende andere projecten. Ik vind het mooi dat je dicht bij elkaar bent. Dichtbij je ouders en schoonouders. Je kan dan voor elkaar zorgen en iets terug doen voor de natuur. Dat is wel het mooiste. Daarnaast is de woningmarkt een drama momenteel. We staan al lang in geschreven voor een huurwoning, dat is lastig. En kopen is al helemaal een drama. Dit is een mooie oplossing. Eigenlijk de uitkomst van de eeuw."

Tobias zijn ouders, Jan en Sita Bijma verklaarden David en Yvonne eerst voor gek toen hun zoon vertelde over het plan. "Ja, dat dacht ik wel. Ik kijk ook naar Discovery. En dan zie ik die Amerikanen zich in een loft of pipowagen proppen. Je wordt ouder, ik zie mezelf die trap niet op gaan. Maar dat was bekrompen van mij", geeft Jan Bijma toe. "Het is totaal anders. Het zijn mooie huisjes. Wel klein, maar alles zit erop en eraan. Het is energieneutraal en ook nog eens prima om te wonen. Het is geen houtje-touwtje."

Zes huisjes

De twee families willen in zes huisjes gaan wonen met in totaal acht personen. De locatie aan het Nuisveen heeft hun voorkeur, maar een andere locatie in Borger volstaat ook. "We willen graag duurzaam gaan wonen. Met oog voor de biodiversiteit en het milieu. We zijn al druk aan het consuminderen en afgelopen zomer hebben we gekeken welke spullen alvast weg kunnen."

"Daarnaast kun je voor elkaar zorgen als je in verschillende levensfases bent. Er is veel oog voor groen, we zullen minder bebouwen. Je laat een kleinere voetafdruk achter. Het huis wordt ook op schroeven geplaatst", aldus Knikman. "Ook kunnen wij onze kinderen op deze manier helpen. Zij staan al langere tijd ingeschreven voor een woning, maar dat lukt nog niet."

'Positieve reacties'

Volgens Knikman heeft de gemeente Borger-Odoorn geen beleid omtrent tiny houses. "De gemeente heeft zelf aangegeven het een lastige vraag te vinden, omdat er geen beleid is. Daar zijn ze een beetje aan gebonden. Maar wij hebben goede hoop dat ze hiermee aan de slag gaan. We kregen veel positieve reacties."

Bijma sprak ook nog in tijdens de gemeenteraad. "De gemeenteraad reageerde heel positief en stelde leuke vragen. Wat ons betreft ligt er geen strobreed in de weg", lacht hij. "Ik ben ook al meerdere keren op deze plek geweest en heb het al een beetje ingetekend. Dat is misschien voorbarig, maar als de gemeente hierover met ons in gesprek wil, dan hebben wij ons huiswerk in ieder geval gedaan."

In de brief aan de gemeenteraad benadrukken de families dat er ook woningen vrijkomen in de gemeente, als zij in de tiny houses gaan wonen.