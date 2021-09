Gemeente Westerveld heeft drie potentiële opvanglocaties voor statushouders

De gemeente Westerveld heeft drie locaties op het oog voor de noodopvang van statushouders of asielzoekers. Volgens burgemeester Rikus Jager is een van de mogelijkheden doorgegeven aan de commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

Vanwege de evacués die uit Afghanistan naar Nederland worden gebracht en de overvolle azc's in ons land, zit de overheid op dit moment met een probleem. Gemeenten zijn gevraagd mogelijkheden voor acute opvang te onderzoeken.

"Van onze zijde zijn er drie locaties genoemd waarvan twee locaties eerst met de eigenaren zullen worden besproken", licht Jager toe. "Er is één locatie in Westerveld die voorlopig in aanmerking zou kunnen komen voor de opvang van statushouders en asielzoekers."

Geen tenten

Het is nog niet bekend over welke opvanglocatie Jager het heeft. Het onderwerp is vertrouwelijk behandeld om onrust te voorkomen. Recreactiecentrum Adelhof in Vledder bood in 2015 onderdak aan asielzoekers, maar is nu niet in beeld voor de opvang. Ook het voormalige azc in Geeuwenbrug is geen optie. "Onze voorkeur gaat met de naderende winter ook niet uit naar tenten", licht Jager toe.

Ieder jaar moeten gemeenten al een verplicht aantal statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning, aan een woonruimte helpen. De gemeente Westerveld loopt tot nu toe op schema. Als er meer statushouders aan woonruimte worden geholpen komen er ook weer plekken vrij in de azc's voor de evacués. Maar snel meer statushouders aan een woning helpen is lastig.

"Wij hebben in elk geval aangegeven dat de bereidheid er in de gemeente is, daar waar wij de mogelijkheid zien. Wij hebben ontzettend weinig sociale huur. Die woningen moeten bovendien ook voor eigen jeugd beschikbaar zijn. Ook arbeidsmigranten moeten onderdak hebben en er wordt bijna niet gebouwd", zo legt Rikus Jager het dilemma uit.

Andere gemeenten

Na het landelijk overleg eind september wordt de gemeente Westerveld meegenomen in de vervolgstappen. Dan hoort de gemeente van het COA of de locatie die de gemeente voor ogen heeft, geschikt is voor de korte termijn.

De gemeente Westerveld is al aardig concreet vergeleken met andere gemeenten. In Drenthe zijn meerdere locaties in beeld om vluchtelingen op te vangen en om statushouders te huisvesten. De gemeente Midden-Drenthe doet onderzoek naar kleinschalige opvang en de gemeente De Wolden zei eerder dat andere provincies voor de opvang eerst aan de beurt zijn.

