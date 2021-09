Wildcam: zorgzame bever helpt kleintjes naar de overkant

"De moeder is zorgzamer: het water staat zo hoog dat de wal veel verder is. Ze neemt het jong in de bek en laat het meevaren op de staart", zegt Sterken. Bevers hebben een flinke platte staart. Met een beetje fantasie kan je er een surfboard in zien. "Je kan aan de bever niet zien of het de vader of moeder is. Ik maak het op uit het gedrag: de moeder is meer dan de vader met het verzorgen van de jongen bezig."

Uniek

De wildcamera is scheef komen te staan, waardoor het meevarende jong niet heel goed in beeld is gekomen. Toch is Sterken heel blij met de beelden. "Ik denk niet dat ik dit ooit nog eens mee ga maken", zegt Sterken. Hij houdt de bevers al een jaar of zes in de gaten maar beelden als deze noemt hij uniek. "Ook andere deskundigen in het Noorden hebben dit niet eerder gezien, zo leren we elke dag nog over de bever."

Daarnaast heeft Sterken nog spelende jonge bevers heel dichtbij de camera gehad. Zet het geluid aan bij het kijken van de beelden, dan hoor je de zachte geluidjes die de bevers maken tijdens het spelen.

