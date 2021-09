Geen gemopper over ontbreken cultuur in Troonrede: 'We hebben veel steun gehad'

Machteld van der Werf van het Atlas Theater in Emmen noemt het een gemiste kans. "Zeker als je ziet wat er het afgelopen jaar ook in onze sector is gebeurd. Het is toch een stukje erkenning. Maar cultuur wordt eigenlijk nooit echt genoemd in zo'n Troonrede", zegt ze daar wel bij. "Onderwijs, zorg en klimaat zijn de hoofdonderwerpen. En we hebben wel veel steun ontvangen van de overheid hoor."

'Provincie en gemeente denken veel mee'

De Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma liet gisteren weten het opmerkelijk te vinden dat cultuur niet genoemd werd. Volgens Klijnsma is het een van de zwaarst getroffen sectoren, die nog steeds bijkomt van de lockdown. Rebers en Van der Werf waarderen die woorden. "Vanuit de provincie en de gemeente wordt veel meegedacht", zegt Van der Werf. "De provincie belde ook met de vraag of ze ons konden helpen om weer een start te maken. Dat is een mooie geste."

Ook Rebers ervaart veel steun vanuit het provinciehuis. "De provincie probeert via allerlei kanalen te achterhalen hoe het in onze sector gaat", vertelt hij. "Niet alleen voor geld, maar ook voor morele steun. En dat terwijl de provincie dat helemaal niet als kerntaak heeft. Maar zij pakt die taak wel beter op dan het Rijk."

Vanaf zaterdag volledige bezetting

Ondertussen krabbelt de cultuursector weer wat op, in een periode waarin er steeds wat meer mag. Vanaf komend weekend mogen zalen met vaste zitplaatsen weer volledig bezet worden, mits bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen tonen. De anderhalvemeterregel verdwijnt dan. Volgens Van der Werf is haar theater in Emmen er klaar voor. "Afgelopen week hebben we met The Sound of Music al wat kunnen oefenen. Mensen zijn er snel aan gewend."

Theaterbezoekers hebben begrip voor de nieuwe regel, zegt ze. "Ze hebben gewoon weer zin in een avondje uit. Hoe we alles voorheen moesten regelen had soms wat weg van een militaire operatie."

Bij De Tamboer in Hoogeveen zijn ze er ook klaar voor. "Ik ben niet pessimistisch, maar vind het nog wel spannend", zegt directeur Rebers. "We zijn heel blij dat we weer meer gasten mogen ontvangen en onze artiesten mogen faciliteren. En in Het Podium (het poppodium dat samen met De Tamboer één organisatie vormt, red.) mogen we weer op 75 procent draaien. Dat had ik nog niet zo snel verwacht."

Kaartverkoop trekt aan

De grote zaal in De Tamboer staat overigens nog in de speciale corona-loungeopstelling. "Dat blijft tot half oktober zo", legt Rebers uit. "We controleren natuurlijk wel bij de deur op bewijzen, maar de zaal is nog wat ruimer opgesteld." Volgens de theaterdirecteur gaat de zaal daarna weer terug naar de normale opstelling.

Ondertussen trekt ook de kaartverkoop bij beide theaters aan. "We verkopen eerst onze kaartjes voor de voorstellingen tot en met half november. In oktober gaat er nog wat meer in de verkoop", aldus Rebers. In Emmen verloopt de verkoop ook voorspoedig. Ook hoort Van der Werf geen wanklank over de coronapas. "In ons huidige klantenbestand zien we geen belemmeringen, al zijn er vast wat mensen die ervoor kiezen om niet te komen. Maar ik denk dat het allemaal snel went."

