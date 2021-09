Djammen: Rick Hilberts staat dankzij logopedie op het podium

Afgelopen mei stond hij op de planken tijdens het Drèents Liedtiesfestival.

Hees

Muziek maken doet Hilberts inmiddels alweer een tijdje. "Ik speel sinds mijn twaalfde gitaar", weet hij nog. "Op gegeven moment ging ik in de kerk meespelen, dan leer je wel om samen te spelen. Dat heb ik jaren gedaan", vertelt hij.

Toch was optreden en daarbij zingen geen uitgemaakte zaak. "Ik heb een hese stem en daar heb ik logopedie voor gehad. Om mijn stem goed te onderhouden, ben ik vervolgens zangles gaan volgen." Die lessen kreeg hij van niemand minder dan Bert Kamping, organisator van het Drèents Liedtiesfestival. "Die heeft mij een beetje gestimuleerd om Drentse liedjes te maken." En zo geschiedde.

Drents

De liedjes van Hilberts zijn dus Drents, maar dat is volgens hem geen vanzelfsprekendheid. Toch vindt Hilberts dat Drents zingen hem beter afgaat dan hij zelf had verwacht. Hij probeerde eerder in zijn muzikale carrière al eens om een liedje in het Drents te maken, maar dat ging hem minder succescvol af. "Ik praat niet echt Drents. En dan denk je zelf al gauw dat het gek klinkt als je zoiets doet", blikt hij terug op de eerste keer in het Drents.

Mede door de muzikale invloeden van Daniel Lohues, waar Hilberts graag naar luisterde, schreef hij voor het Drèents Liedtiesfestival het nummer 'As ik 't wachten kan'. Daarmee gooide hij best hoge ogen bij de jury. "Sinds het Drèents Liedtiesfestival vind ik zingen in het Drents ook weer echt leuk. Toen ben ik het ook meer gaan proberen."

Toen Hilberts jonger was vond hij zingen in het Drents "iets voor oude mensen", grapt hij. "Maar op een gegeven moment hoor je muziek die erbij past en dan denk je: het kan toch wel."

EP

Al zijn muzikale Drentse talenten komen binnenkort samen op een plaat. Naast zijn de single 'As ik 't wachten kan' en het gisteren verschenen 'Stil vertelt' volgt later een Extended Play (EP). Samen met muzikant Niels Voskuil is hij daarmee druk doende. Op de EP staan vijf nummers. Wanneer de plaat verschijnt weet hij nog niet. "Maar ik hoop wel dat die dit jaar klaar is", glimlacht de singer-songwriter.