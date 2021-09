KLM Flight Academy wil in 2026 vloot met elektrische lesvliegtuigen

De lesvloot van de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde is mogelijk over vijf jaar voor een groot deel elektrisch.

De luchtvaartschool wil veertien elektrische lesvliegtuigen kopen van het Amerikaanse Bye Aerospace. De toestellen van dat bedrijf moeten nog worden goedgekeurd, maar directeur Bart de Vries van de Flight Academy verwacht dat de vliegtuigen in de nabije toekomst mogen vliegen.

De meeste huidige lesvliegtuigen, die op fossiele brandstof vliegen, doet de vliegschool dan van de hand. Een aantal wordt geschikt gemaakt om te vliegen op duurzame brandstoffen. De Vries: "Het streven is om als vliegschool binnen vijf tot tien jaar helemaal co2-neutraal te zijn."

Elektrische toekomst

De elektrische toestellen hebben volgens de vliegschooldirecteur meerdere voordelen. "Het scheelt uitstoot en het scheelt geluid. Daarmee kunnen we onze plek op Eelde voor de komende jaren verzekeren", zegt De Vries. De luchthaven in Eelde is van levensbelang voor de vliegschool, onder meer omdat het luchtruim rondom andere vliegvelden in Nederland te vol is om veel lesvluchten uit te voeren.

De Flight Academy wacht op de Amerikaanse vliegtuigen omdat de toestellen die nu wel in het luchtruim zijn toegestaan niet ver genoeg kunnen vliegen. Studenten zouden dan tijdens de les het vliegtuig moeten opladen, wat ten koste gaat van de vliegtijd.

Om de studenten van de luchtvaartschool voor te bereiden op een elektrische toekomst, krijgen ze vanaf begin volgend jaar twee introductielessen in een e-vliegtuig. De Vries: "Dat gaan we als proef doen bij de elektrische vliegschool in Teuge. Eind februari of begin maart gaat de eerste groep daarmee beginnen."

Utopie

Elektrisch vliegen staat nog in de kinderschoenen. De huidige e-vliegtuigen kunnen zo'n 45 minuten in de lucht blijven. De lesvliegtuigen die de KLM-academie wil hebben vliegen met drie uur achtereen wat langer. Grote lijnvluchten op elektriciteit uitvoeren lijkt vooralsnog een utopie.

Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft zijn het dus vooral de kleine toestellen die kort in de lucht zijn waar elektrisch vliegen in de toekomst een optie voor is. "Wil je ver vliegen, dan zal het gebruik van alternatieve brandstoffen als biobrandstof en waterstof nodig zijn. Maar de algemene luchtvaart is daar wel voor geschikt."

Dat studenten in de toekomst mogelijk alleen maar met elektrische vliegtuigen oefenen in Eelde is volgens directeur De Vries niet erg. "De stap van onze huidige lesvliegtuigen naar de straalvliegtuigen waarmee KLM vliegt is ongeveer net zo groot als van een elektrisch vliegtuigje. Dat is dus geen probleem."