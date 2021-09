Onderzoek moet bijdragen aan behoud zeldzaam gentiaanblauwtje

Het blauwe vlindertje heeft een bijzondere levenswijze. "Ze leggen de eitjes alleen op klokjesgentianen. De eitjes groeien door tot rupsen die zich laten vallen op de grond. De rupsen moeten volledig worden verzorgd in het nest van een soort knoopmieren om te overleven", vertelt Sheila Luijten van de Stichting Science4Nature. "Ze worden namelijk meegenomen door de mieren, doordat de rupsen dezelfde soort 'jas' ofwel geur hebben als de mieren."

"Hier in dit gebied zijn we op zoek gegaan naar knoopmiernesten van verschillende soorten en daarvan hebben we de buitenkant van het jasje onderzocht op geurprofielen", vervolgt ze. "Toen hebben we gekeken welke van die knoopmieren het meeste lijkt op de rups van het gentiaanblauwtje."

Poging om leefgebied uit te breiden

Op het Dwingelderveld tellen onder andere vrijwilligers de vlinders en maken ze open plekjes, zodat de klokjesgentiaan goed kan kiemen. "Op deze manier proberen we het leefgebied van het gentiaanblauwtje uit te breiden", zegt Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting.

Ongeveer 90 procent van alle gentiaanblauwtjes is verdwenen uit Nederland, weet hij. Dat de vlinder zo zeldzaam is geworden, is onder meer een gevolg van de droge zomers van de afgelopen jaren.

Maatwerk

"De gegevens van alle tellingen van dit jaar komen binnen en zijn we nog aan het verwerken," vervolgt Wallis de Vries. "Maatwerk is essentieel, omdat de vlinders afhankelijk zijn van de klokjesgentiaan en de knoopmieren, die allebei op een paar meter afstand van elkaar moeten zitten. Insectenpopulaties kunnen gelukkig snel groeien, dus we geven de moed nog niet op."

Bekijk hieronder de video over het onderzoek naar het gentiaanblauwtje:

