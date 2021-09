Meppel kijkt over provinciegrens om bedrijven de ruimte te geven

In de Zuidwesthoek van Drenthe is het dringen op de bedrijventerreinen. In Meppel, maar ook in de buurgemeenten Steenwijk en Staphorst raakt de grond uitverkocht. Gemeente Meppel kijkt daarom alvast vooruit en werkt aan uitbreiding.

Economiewethouder Henk ten Hulscher van Meppel ziet de bedrijventerreinen in zijn regio vollopen. Een gekke situatie, want een paar jaar geleden was er nog twijfel of bedrijventerrein Noord II ooit vol zou komen. "Het is bijzonder in coronatijd, maar bedrijven investeren flink en nu zijn alle kavels nagenoeg verkocht", vertelt hij. Hij ziet hetzelfde beeld ook om zich heen. "Dit gebeurt ook in Staphorst en Steenwijkerland. Blijkbaar is onze as heel interessant om bedrijven neer te zetten."

Uitbreiding al aangekocht

Daarom kijkt Meppel verder. Wie nu vanuit Zwolle richting Steenwijk rijdt, ziet links veel bedrijvigheid. Rechts is nu nog akkerbouwland. Daar ziet Ten Hulscher kansen voor uitbreiding. "De hoek vanaf de snelweg vanuit Zwolle is al vol. Daarom heeft Meppel nu ook grond aangekocht aan de rechterkant van de snelweg. We noemen dat Noord IV. Dat zat al sinds 2010 in de plannen. We zien mogelijkheden om daar op termijn ook een bedrijventerrein te realiseren."

Er zijn waarschijnlijk genoeg bedrijven geïnteresseerd, maar het duurt nog even voordat er gebouwd kan worden. "We hebben de grond gekocht en het moet een bedrijventerrein worden, maar het is nu nog agrarische grond. We hebben op dit punt een goede samenwerking met de provincie Drenthe, alleen gaat het aan de gemeentelijke kant altijd wat langzamer dan aan de ondernemerskant."

Drenthe dan een stukje groter?

Duidelijk is dat Meppel qua uitbreiding verder amper een kant op kan. "We zijn relatief gezien een kleine gemeente met een klein buitengebied", vervolgt de wethouder. "Zo langzamerhand komen we wel aan de grenzen van onze eigen vierkante meters, maar we willen toch graag verder."

Daarom kijkt hij naar een gebied bij de haven, want ook daar is grote behoefte aan meer kavels. Op dit moment zijn alle 'natte' kavels verkocht. De haven van Meppel grenst aan Staphorst en Ten Hulscher zou graag een stukje grond van de Overijsselse buurman kopen. Wordt de provincie Drenthe dan een stukje groter?

"Dat is grond van de buurman. Gelukkig hebben we goed contact met onze collega's in Staphorst. Zij kijken ondernemend naar dit onderwerp en ik geloof dat we dezelfde intenties hebben", stelt de wethouder. "Het belangrijkste is dat we goed samenwerken. Het gaat erom dat werkgelegenheid in de regio landt. Want waar het ook landt, de buurgemeente profiteert er altijd van."

Natuurgebied

Toch is havenuitbreiding niet zomaar een optelsom: het beoogde gebied is nu nog een natuurgebied. Dat riep eerder al veel vragen op in de gemeenteraad. "Het is niet op vandaag op morgen gedaan. Het gebied kent hoge natuurwaarden en er wordt nu onderzoek verricht", aldus Ten Hulscher.

"Ik denk dat uitbreiding belangrijk is voor onze economie en de duurzaamheidsambities", gaat hij verder. "In het kader van de regiodeal, waarbij heel veel Europees geld deze kant op is gekomen, is de uitbreiding van de haven in Meppel één van de icoonprojecten geworden."

