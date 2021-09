Familie Knigge uit Emmen doet mee aan Steenrijk, straatarm: ‘Even een weekje rijk zijn’

Vader Richard is volledig afgekeurd vanwege hersenletsel dat hij opliep na een ongeluk. Dochters Marissa en Jessica hebben autisme. Carolien vormt de spil van het gezin en neemt grotendeels alle zorg op zich.

Het levert soms moeilijke situaties op, want het gezin heeft het niet breed. "We zitten qua inkomen echt op het minimum. Het geld gaat allemaal op aan de meest noodzakelijke dingen, zoals eten en kleding. Elk dubbeltje wordt omgedraaid." Voor iets leuks doen bestaat er gewoon te weinig ruimte.

Een weekje rijk zijn

Een bezoek aan de Voedselbank voor dieren biedt een unieke kans. Ze treffen er een oproep van het programma Steenrijk, straatarm van SBS6 aan. Er worden kandidaten voor nieuwe uitzendingen gezocht. "Onze dochters waren meteen om", lacht Richard. Vader en moeder konden tegen zoveel enthousiasme niet op. "Ik wilde best weleens een weekje rijk zijn", knipoogt Carolien.

Paspoorten

Het gezin gaf zich op en kreeg dezelfde nog diezelfde week een uitnodiging voor een gesprek. Twee dagen later liet de zender weten dat de keuze op het gezin uit Emmen was gevallen. "We kregen onze bestemming nog niet te horen", vertelt Richard. "Wel dat we paspoorten moesten regelen." Carolien: "Stiekem hoopte ik op een tropisch eiland. Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild, maar dat was voor ons nooit haalbaar."

Ze valt met de neus in de boter, want vlak voor vertrek krijgt het gezin te horen dat ze een week lang naar naar Aruba gaan. Op het eiland verblijven ze een week lang in een fraai huis inclusief zwembad. Ze vermaken zich er opperbest door boottochtjes te doen, te golfen en lekker uit eten te gaan.

Jessica, Carolien en Richard met de envelop waarin de bestemming onthuld werd (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

2000 euro

Carolien: "We beschikten over een weekbudget van ruim 2000 euro. Het gezin waarmee we ruilden moest het in een week doen met 80 euro." Het bood ruimte om uitgaven te doen die normaal buiten hun bereik liggen.

Zo koopt Richard een gouden sieraad voor Carolien. Bij de overhandiging houdt hij het niet droog. "Ik moest even een traantje wegpinken. Het bood me de gelegenheid om haar op een mooie manier te bedanken voor alles wat ze voor ons gezin heeft gedaan."

Voor Carolien bracht het ruimere budget vooral gemoedsrust. "We hebben leuke dingen kunnen doen zonder ons achteraf schuldig te voelen. Even geen zorgen of je genoeg overhoudt voor boodschappen."

Makkelijker

De stress van het gebruikelijke financiële gepuzzel viel helemaal weg. "Bij thuiskomst was het dan ook weer even omschakelen. Meer geld maakte alles wat makkelijker. En lichter." Het gezin kijkt met een fijn gevoel terug op hun vakantieweekje. "Dat pakken ze ons niet meer af."