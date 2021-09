Sprookje ACV duurt voort: Assenaren naar hoofdtoernooi KNVB Beker

ACV heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. De Asser club, die dit seizoen ook al uitstekend is begonnen aan de competitie, won na het nemen van strafschoppen bij Hercules in Utrecht. Na 90 en 120 minuten stond het 1-1, waarna ACV vanaf de stip met 4-3 won.

ACV-doelman en debutant Enver Spijodic, die deze zomer de overstap maakte van vv Hoogeveen, keerde de eerste strafschop. Vervolgens miste ACV-captain Daniël Schans. Bij 3-3 was Freddie Quispel trefzeker, waarna de druk lag bij Hercules-speler Steff van Rooijen. De middenvelder van de thuisclub schoot naast.

"Als-ie tussen de palen was geweest dan had ik 'm gehad", aldus Spijodic na afloop. De doelman, die dus voor het eerst onder de lat stond bij ACV, dankte trainer Fred de Boer voor de kans die hij kreeg. "Ik hoorde het aan begin van de week dat ik zou mogen keepen en ik droomde vannacht al van zo'n scenario. Strafschoppen en dan beslissend zijn. En het komt nog uit ook. En wat nu? Ik hoop op een mooie profclub op ons eigen sportpark."

Hercules sterker

ACV had het moeilijk in Utrecht tegen een technisch vaardig, maar ook fysiek sterk Hercules. De thuisclub - in de competitie net als ACV nog ongeslagen, maar dan in de Derde Divisie Zondag - kwam na 13 minuten verdiend op voorsprong. Uit een corner tikte Björn van Gorkum binnen: 1-0.

De formatie van Fred de Boer had lang geen antwoord, maar dat veranderde in het laatste kwartier van de wedstrijd. Waar Hercules kwaliteit inleverde door de vele wisselingen, werd ACV sterker door de invallers. Het was dan ook niet geheel onlogisch dat één van de invallers ACV in extremis op gelijke hoogte schoot. Het was Pascal Huser die scoorde.

In de verlenging kreeg Hercules nog een paar prima kansen, maar dook ook ACV nog een paar keer gevaarlijk op voor de goal van Hercules-doelman Fons Mulder. Maar een treffer viel niet meer en dus kon Spijodic zich onderscheiden in de strafschoppenserie.

Loting zaterdag

Aanstaande zaterdag wordt de loting verricht voor de 1e ronde van het hoofdtoernooi. Daar voegen ook alle betaald voetbalclubs zich bij, met uitzondering van Ajax, PSV, AZ, Vitesse en Feyenoord, die Europees actief zijn.