Onrust aan 't Soerd in Roswinkel: 'Niemand durft iets te zeggen'

Ze hebben meerdere keren aangeklopt bij de gemeente, politie en de woningbouwcorporatie, maar tot verandering heeft dat nog niet geleid. Sommige buurtbewoners lopen op hun tandvlees. "Ik ben op. Ik voel me net een springveer", vertelt een van hen gespannen. Er ligt een flink pak papier op de keukentafel. "Dit zijn alle meldingen die wij hebben gedaan bij woningbouwcorporatie Lefier en de politie. De maat is echt vol."

De overlast is er al jaren, vult een andere buurtbewoner aan. "Sinds de buurman hier woont - dat is nu ongeveer vier jaar - is ons rustige buurtje volledig veranderd." Meerdere buurtbewoners doen anoniem hun verhaal.

Laveloos

De eerste irritatie ontstaat als de dreunende bas van de muziekinstallatie van de buurman de hele dag door de straat dreunt. "Als je er iets van zegt, beweert hij er rekening mee te houden. Maar vijf minuten later staat het volume alweer op tien."

De meeste overlast hebben de omwonenden 's nachts. "Het bezoek van de buurman staat midden in de nacht op straat te schreeuwen. Onze indruk is dat dit vaak onder invloed gebeurt. Eén zijn gasten is laveloos in het gras bij het dorpshuis gevonden", vertelt een buurtbewoner.

Ook worden in de straat voortdurend geparkeerde auto's beschadigd. Buurtbewoners willen het tij te keren, maar van harte gaat het niet. "De mensen hier durven er niets van te zeggen uit angst voor represailles. Het kan toch niet zo zijn dat de hele buurt zich aan moet passen aan één raddraaier?", vraagt een buurtbewoner zich af.

'Wegpesten'

In een reactie laat de buurman weten dat diverse buren hem willen wegpesten uit de buurt. Het is volgens hem niet aan anderen om te bepalen of hij bezoek mag ontvangen of niet. Wel laat de buurman weten dat hij inmiddels naar eigen zeggen 'bepaalde lieden' niet meer toelaat tot zijn woning.

De politie noemt de situatie in Roswinkel een 'lastige' en geeft aan dat ze er weinig aan kan doen. "We moeten hierin heel terughoudend zijn, want het raakt al heel gauw aan privégegevens. We zijn op de hoogte van de overlast en in gesprek met de gemeente om daar iets aan te doen. Verder gaan wij er niets over zeggen, maar het heeft onze aandacht."

Schade aan de auto van een buurtbewoner (Rechten: eigen foto)

'Laatste toevlucht'

Woordvoerder Gijs Bosman van woningcorporatie Lefier laat weten dat de zaak bekend is bij de woningstichting. "We staan in goed contact met gemeente, politie en omwonenden om dit op een nette manier op te lossen." De meest extreme maatregel die Lefier in deze zaak kan nemen, is naar de rechter stappen om het huurcontract te ontbinden. "Daar komt alleen veel bij kijken en moet je echt beschouwen als een laatste toevlucht."

Buurtbewoners laten weten dat Lefier heeft aangegeven dat hun buurman 'gewoon' huurrecht heeft. "Maar hoe zit het met ons? Vrijwel alle huurvoorwaarden worden door hem en zijn bezoek geschonden. Daardoor ervaren wij geen woon- of leefgenot meer."

Achtervolging

De buurt is vooral opgeschrikt door gebeurtenissen op de vroege ochtend van 2 mei. Een groepje mannen sloeg toen een raam in bij de buurman, waarop die even later met ontbloot bovenlijf zijn woning ontvluchtte. Een andere man met een hond achtervolgde hem. Een beveiligingscamera van een van de buurtbewoners nam het hele voorval op.

Aan meerdere gevels zitten soortgelijke beveiligingscamera's. "Sommige omwonenden durven niet meer over straat, laat staan dat ze hun kinderen nog in de buurt willen laten spelen." De aanwezigheid van de buurman, maar vooral diens nachtelijke gasten, drukt zwaar op de buurt.

Twee maanden geleden heeft een omwonende burgemeester Eric van Oosterhout een brief geschreven over de problemen in de buurt. "Ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat de buurman gaat verhuizen, maar tot nu toe is er niets gebeurd", vertelt de briefschrijver. De buurt hoopt desondanks op snelle actie. "Iedereen wil hier graag zijn leven weer kunnen oppakken. Zonder de angst en stress waar nu sprake van is."

'Blijven melden'

De burgemeester laat weten dat er contact is geweest met omwonenden over de onrust aan 't Soerd. "Maar als gemeente gaan wij niet over welke zorg en vervolgacties er nodig zijn. Wij kunnen de zorgen van de buren wel aanhoren en de juiste instanties inschakelen. Dat is gebeurd. Mochten buurtbewoners zich grote zorgen maken of het gevoel hebben dat er geen voortgang in zit, roep ik ze op om dit vooral te blijven melden."

Wat er nu gaat gebeuren, is de vraag. De buurman zegt dat hij in gesprek is geweest met de betreffende buurtbewoners en dat zaken zijn 'uitgepraat'. Maar daar zijn de meningen over verdeeld.