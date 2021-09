Wat vind jij? Ik ga weer vaker naar een echte winkel en koop minder online

Uit onderzoek van ABN AMRO onder 2000 Nederlanders blijkt dat een kwart van de Nederlandse consumenten verwacht na corona minder te winkelen in grote steden. Zo'n 7 procent van de ondervraagden is juist van plan vaker dan voor corona te gaan shoppen in de grote stad.

Volgens ABN AMRO blijft de fysieke winkel nog wel favoriet, maar zet de opmars van internetshoppen wel door. Volgens de bank moeten winkeliers letten op veranderende consumentenbehoeften.

"Het werken met handscanners, contactloos betalen en ruime winkelpaden met goede aanduidingen van producten helpen daarbij", zegt Henk Hofstede, retaildeskundige bij ABN AMRO. "Als klanten vooraf online inzicht kunnen krijgen in de drukte en de actuele voorraden in een winkel zullen zij eerder bereid zijn om te komen winkelen." Volgens Hofstede is er sprake van een "nieuw normaal".

