Emmen hervat zoektocht naar horecaondernemer Grote Rietplas

De gemeente Emmen heeft de zoektocht naar een horecaondernemer voor een restaurant of paviljoen hervat. Op het schiereiland tussen de boothelling en het Parelstrand is ruimte voor een gebouw van vijfhonderd vierkante meter voor daghoreca. Door de coronacrisis en de gevolgen voor de horeca daarvan, was de zoektocht stilgelegd.

Vanaf vandaag kunnen ondernemers zich melden bij de gemeente, zegt wethouder René van der Weide. "Dat kan tot halverwege november en dan nemen wij in het college in januari een besluit over het winnende plan."

Begin februari 2022 hoopt de gemeente de winnende ondernemer bekend te maken. Een jury beoordeelt de plannen op uitstraling, duurzaamheid en kwaliteit. In die jury zitten stedenbouwkundigen van de gemeente, maar ook beide wijkverenigingen van Parc Sandur en Rietlanden.

Meer bieden dan horeca alleen

Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat de ondernemer meer biedt dan het horecapaviljoen zelf. "We kijken ook wat diegene meebrengt voor de omgeving."

Volgens Van der Weide is de Rietplas steeds meer in trek. "We zien verschillende doelgroepen en gebruikers bij de Grote Rietplas. De watersportvereniging die is opgestart en zich ook ontwikkelt. Dat haalt veel meer potentie uit de Rietplas."

In de jaren '90 zijn de Grote en Kleine Rietplas afgegraven. "Er is heel wat jaren niet veel mee gedaan. We zijn de laatste jaren bezig om de mogelijkheden van de Rietplas te vergroten. Daar past dit in."

'Hoopvol'

Het bestemmingsplan wordt in oktober in de gemeenteraad vastgesteld. Het is de bedoeling dat de bestemming enkel horeca wordt. De uitbater mag niet boven het restaurant gaan wonen. "Ik heb wel het idee dat dit door de ondernemers een bijzondere plek wordt gevonden. We zijn hoopvol als we kijken naar de mogelijke inschrijving. Dit aanbod hebben we verder nog niet in de gemeente", aldus Van der Weide.

