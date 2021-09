13,6 procent van de volwassenen Drenten is mantelzorger

Dat blijkt uit een analyse van de gezondheidsenquête van het CBS, RIVM en de GGD'en door data-analist Localfocus. Dat onderzoek wordt een keer in de vier jaar gehouden en meet de gezondheid, leefstijl en sociale situatie van Nederlanders.

Vrouwen zijn over het algemeen vaker actief als mantelzorger dan mannen. Bijna 11 procent van de volwassen mannen had vorig jaar een taak als mantelzorger, onder vrouwen was dat 16 procent.

Drenthe

In Drenthe geeft 13,6 procent van de volwassenen mantelzorg. Dat is in lijn met het landelijke gemiddelde. In de gemeente Aa en Hunze is 16 procent van de volwassenen mantelzorger. Dat is het hoogste percentage in Drenthe. Aa en Hunze wordt gevolgd door Midden-Drenthe en Borger-Odoorn beide met 15 procent. Emmen is met 11 procent hekkensluiter.

Wat is mantelzorg? Mantelzorg wordt door de onderzoekers gezien als zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald en een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is volgens de onderzoekers geen mantelzorger.

Bekijk op de kaart hieronder het percentage volwassen mantelzorgers per Drentse gemeente. Klik je op de kaart op een gemeente, dan vind je ook terug hoeveel uur per week de taak als mantelzorger gemiddeld op zich neemt, en vind je het onderscheid tussen mannen en vrouwen terug:

In 2019 maakten we reportage over mantelzorger Hennie Blaas, die de zorg in huis op zich heeft genomen. Zijn vrouw heeft slapeloze nachten door onverklaarbare pijnen in haar benen en heeft daardoor geen energie.