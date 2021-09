Lifelines verdwijnt uit Assen en Emmen en komt in Hoogeveen

De locaties in Assen en Emmen kunnen in november en augustus volgend jaar dicht, omdat Lifelines daar een groot deel van de deelnemers heeft onderzocht. "Daar hebben we in totaal zo'n 26.000 tot 27.000 deelnemers", zegt Bossers. "We hebben tot nu toe 7.000 mensen gezien. De locaties zijn nog een jaar open, dus dat geeft ons de kans om de rest van de deelnemers ook nog te trekken." Daarna kunnen die locaties volgens Bossers dus gesloten worden.

167.000 mensen in Noord-Nederland

Lifelines doet langlopend onderzoek naar hoe mensen gezonder oud kunnen worden. In heel Noord-Nederland doen 167.000 mensen sinds 2006 mee aan Lifelines. Zij delen vrijwillig hun gezondheidsdata met de organisatie.

Toch verdwijnt Lifelines niet helemaal uit Drenthe. In Hoogeveen wordt in augustus volgend jaar een nieuwe locatie geopend. "Zo geven we mensen uit die regio ook de kans om dicht bij hun woonplek naar ons te komen", aldus Bossers.

Maar wat als je in Roden woont? Dan is Hoogeveen niet om de hoek. Volgens Bossers is er altijd wel een locatie in de buurt open. Mensen uit Roden kunnen bijvoorbeeld terecht in Groningen. "Onze deelnemers wonen verspreid over Noord-Nederland. In de drie provincies hebben we nu elf locaties, die in een soort carrousel draaien. Sommige plekken zijn lang open, sommige tijdelijk."