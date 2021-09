Opnieuw stijging van aantal coronabesmettingen in Drenthe

Gisteren registreerde het RIVM 38 nieuwe besmettingen in onze provincie, vijftien meer dan een dag eerder. Het weekgemiddelde ligt momenteel op ruim 35 besmettingen per dag. Eén Drent is de afgelopen 24 uur met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van de gemeente Coevorden.

De meeste nieuwe besmettingen werden opnieuw geteld in de gemeente Emmen: het waren er zeventien. In de andere gemeenten bleef het aantal onder de tien.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 23-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1640 (+3) 7 20 Assen 4552 (+2) 72 15 Borger-Odoorn 1789 (+3) 33 15 Coevorden 3277 (+5) 58 (+1) 32 Emmen 10269 (+17) 183 80 Hoogeveen 5452 (+9) 81 42 Meppel 2701 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2339 38 30 Noordenveld 2100 (+1) 34 26 Tynaarlo 1970 (+3) 25 24 Westerveld 1110 (+6) 17 21 De Wolden 2232 34 26 Onbekend 66 0 0

Landelijk ruim 1800 besmettingen

Tussen gister- en vanochtend 10 uur zijn in heel Nederland 1841 positieve coronatests geregistreerd. Dat is minder dan vorige week donderdag en daardoor daalt het gemiddelde voor de dertiende dag op rij. Wel kwamen er twaalf meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in meer dan drie weken tijd, maar hier kunnen mensen bij zijn die al langer geleden aan corona zijn gestorven.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 12.607 meldingen van positieve tests, gemiddeld 1801 per dag. Dat is het laagste niveau sinds begin juli.

Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal weer gedaald. Er liggen nu 513 covidpatiënten, het laagste aantal sinds 24 juli en 19 minder dan woensdag.

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 3 tot 183, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Eind juli lagen er voor het laatst zo weinig patiënten op de ic's.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 330 coronapatiënten, een daling van 16 vergeleken met een dag eerder. Afgelopen etmaal werden op de ic's 7 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 39 mensen opgenomen. Het LCPS voorspelde eerder deze week dat de bezetting de komende tijd op zowel de ic als in de kliniek zal dalen.