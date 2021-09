Larissa's kroeg in Zuidlaren gaat na anderhalf jaar weer open

Binnen is het te klein om open te gaan, toen de gasten nog anderhalve meter afstand moeten houden. Een terras heeft ze niet. Dus zat er voor Blokzijl niets anders op dan de deuren te sluiten van de kroeg die zij in juni 2018 over had genomen.

De kroeg werd haar net een beetje eigen toen het coronavirus oplaaide in Nederland. Toen ze na een persconferentie van het kabinet half maart 2020 haar deuren moest sluiten, dacht ze dat het maar even was. "Ik dacht dat we drie weken dichtgingen, dus dat was een mooie gelegenheid om de kroeg weer op te knappen. Ik heb er een nieuwe vloer in laten leggen en de bar opnieuw geverfd. Maar na anderhalf jaar heeft nog niemand dat gezien."

Hoofd boven water houden

Door het sluiten van haar café heeft ze haar reserves aan moeten boren. Ze is blij met de tegemoetkoming van het Rijk, maar die was niet genoeg. Als de zaak nog langer dicht moest, dan had Blokzijl het hoofd misschien niet meer boven water kunnen houden.

Toch veroorzaakte het coronavirus niet alleen maar kommer en kwel. Om toch inkomsten te hebben zocht Blokzijl ander werk. In een drogisterij kon ze al snel aan de slag. Later ook in een callcenter. En begin juni beviel ze van een zoontje. "Als ik niet dicht moest vanwege het coronavirus, denk ik niet dat ik zwanger was geworden", vertelt Blokzijl. "Dan had ik het te druk gehad en had het eigenlijk niet gekund."

Draad weer oppakken

Komend weekend gaat de muziek weer aan, worden de biertjes weer getapt en wordt het misschien wel ouderwets gezellig in de kroeg. "Ik hoop dat we heel leuke avonden gaan hebben en dat we de draad weer kunnen oppakken", lacht Blokzijl. Ze hoopt dat wanneer 'iedereen zich goed aan de regels houdt', de kroegen niet nog een keer moeten sluiten.

Morgen gaat het café in ieder geval weer open en moeten de bezoekers zich nog aan de anderhalvemeterregel houden. Dat betekent dat er minder bezoekers dan normaal naar binnen kunnen.

Vanaf zaterdag is die anderhalve meter afstand niet meer verplicht, waardoor er veel meer mensen in de kroeg kunnen. Wel is een QR-code verplicht die aangeeft of de gast gevaccineerd of negatief getest is of dat hij/zij een zogeheten herstelbewijs heeft. En slaat de klok twaalven dan moet iedereen, net als nu, de kroeg verlaten.