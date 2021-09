Jarenlang verwaarloosde Roodbaardtuin Assen opgeknapt en heropend

"Het is prachtig om dit in de tuin van het ziekenhuis te hebben", lacht Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het WZA. Hij opende vanmiddag de stobbe-poort van de Roodbaardtuin.

Nieuw ontwerp

De Roodbaardtuin ligt op het voormalige landgoed Dennenoord. Een deel van dat landgoed wordt gebruikt als landingsplaats voor de traumahelikopter en een ander gedeelte is een schapenweide. De Roodbaardtuin ligt ertussenin. Jarenlang werd er niets aan de tuin gedaan. "Het park was helemaal niet beleefbaar", blikt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe terug. "Je kon de overkant van de tuin niet eens meer zien."

Paul van der Wijk opent de stobbe-poort in de Roodbaardtuin (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Daarom greep Landschapsbeheer Drenthe in. Vanaf november vorig jaar werkten vijf vrijwilligers elke vrijdagochtend in de tuin, Voor het grote werk werd een professioneel bedrijf ingeschakeld, net als voor het nieuwe ontwerp van de tuin. Er zijn nieuwe paden aangelegd, er is flink gesnoeid en er is, net als vroeger, een stobbe-poort in de tuin aangelegd. De tuin is nu helemaal af en wordt onderhouden door dezelfde vrijwilligers.

Verbers is 'heel blij' met de opgeknapte tuin. Bij Landschapsbeheer Drenthe hopen ze dat de Roodbaardtuin nu weer een echt park wordt waar mensen komen om een wandeling te maken. Ook voor veel patiënten van het ziekenhuis is de tuin begaanbaar, want een groot gedeelte van het park is rolstoelvriendelijk.

De kosten van de opknapbeurt waren ongeveer 55.000 euro. Dit bedrag is door verschillende instanties betaald, waaronder de provincie Drenthe, gemeente Assen en geld van de Postcode Loterij.

Lucas Pieters Roodbaard

De tuin is begin 19e eeuw aangelegd door Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Hij woonde in zijn jonge jaren in Assen en was een beroemde tuinarchitect. Hij ontwierp in het begin van de negentiende eeuw ruim vijftig parken en tuinen. Kenmerkend is zijn romantische stijl: slingerende paadjes en ronde vormen. Dit komt ook terug in de Roodbaardtuin.

Roodbaard heeft meer tuinen in Assen aangelegd, vertelt landschapsarchitect Els van der Laan. Maar liefst negentien parken en tuinen worden aan hem toegeschreven. Het is niet zeker of hij ze daadwerkelijk allemaal heeft ontworpen, maar de Roodbaardtuin is er zeker één van.

Drenthe Toen heeft een vierdelige podcast-serie over Roodbaard. Deel 1 en deel 2 zijn al te beluisteren op onze website.

