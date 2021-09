Rechtbank doet uitspraak in zedenzaak dansschool Groningen

Khalid A. eind vorige maand in de rechtbank in Groningen (Rechten: ANP/Nicole van den Hout)

De 38-jarige dansschooleigenaar Khalid A. uit Groningen hoort vandaag of hij schuldig is aan verkrachting, een verkrachtingspoging en aanranding van leerlingen van zijn dansschool Groninger Dance Center. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind vorige maand zeven jaar cel tegen de man.

Dertien leerlingen deden aangifte tegen A. Een van hen komt uit Hoogeveen. De meeste meiden waren minderjarig toen zij in de periode van 2015 tot augustus 2020 zouden zijn misbruikt. A. zit sinds vorig jaar september vast. De man ontkent grotendeels. Hij vindt dat de aangeefsters tegen hem samenspannen. Ze hebben hun verklaringen volgens hem op elkaar afgestemd en ziet het als een hetze tegen hem.

Benarde positie

De verklaringen van de oud-leerlingen lijken wel degelijk op elkaar. Ze kregen allemaal één op één stretchoefeningen van A. Die oefeningen waren volgens hem nodig om beter te kunnen dansen. Ze werden daarbij langdurig in een positie geduwd, waar zij niet zelfstandig meer uitkwamen. In die houding werden ze naar eigen zeggen dan seksueel misbruikt.

De meisjes hoopten allemaal op een danscarrière of wilden zelf dansdocente worden. Ze waren bang dat hier een streep door werd gezet als ze niet zouden meewerken. Volgens het OM overrompelde de man zijn slachtoffers en maakte hij misbruik van zijn gezag en overwicht. A. bekende alleen seksueel contact met een 17-jarige leerlinge, maar dit was gebeurd met haar instemming, zei hij in de rechtszaal.

Grensoverschrijdend gedrag

De man werd in 2017 al eens door ouders en personeelsleden tijdens een vergadering op het matje geroepen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man geen stoornissen heeft. Een behandeling is dan ook niet geëist.

Het Groninger Dance Center werd in 2004 door A. opgezet. De school groeide uit tot een van de grootste dansscholen in de stad Groningen. De school telde ruim 450 leerlingen toen A. werd opgepakt. Inmiddels is de school gesloten.

