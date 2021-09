Ruim 47.000 euro voor zeventien Drentse culturele projecten

Het geld gaat naar projecten in de gemeenten Assen, Emmen, Meppel, Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen. Het grootste bedrag, 10.000 euro, komt terecht bij Stichting Het Drentse Landschap en is bestemd voor het Bezoekerscentrum Orvelte. Stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur in Assen krijgt 5.000 euro voor het festival dat volgend jaar plaatsvindt.

Verhaal van de Veenkoloniën

Voor de voorstelling Het Verhaal van de Veenkoloniën, die in maart volgend jaar drie keer wordt opgevoerd in Nieuw-Buinen, trekt de cultuurstichting 6.000 euro uit. Het orkest van de Veenkoloniën uit Winschoten heeft rondom zijn 10-jarig bestaan een programma samengesteld rond de geschiedenis en cultuur van de Veenkoloniën.

Behalve de muzikale voorstellingen in Drenthe zijn er ook vier in Groningen en één in Duitsland.

Levenslied

Ook is er 5.000 euro voor de Stichting Orgelconcerten Meppel. Dat geld is bestemd voor het festival Mariakerk Zingt. In Coevorden gaat 3.000 euro naar een concert waarbij het levenslied centraal staat. Coevorden is op dit moment culturele gemeente en één van de projecten draait om het levenslied. Negentien inwoners zijn met een coach bezig hun levensverhaal te verwerken in een lied. Dit moet leiden tot concerten op 30 en 31 oktober.

De andere twaalf projecten die geld krijgen van de cultuurstichting, ontvangen kleinere bedragen.