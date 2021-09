Elmar Reinders pakt in Bretange derde overwinning in één maand (Rechten: Riwal Cycling Team)

In de etappe over 168 kilometer tussen Ploeren en Louisfert ontstond in de finale een kopgroep van vier. De Brit Adam Lewis moest als eerste lossen en ook Trastour deed niet echt mee in de sprint.

Zaterdag won Reinders, voor de tweede keer in z'n carrière de PWZ Zuidenveldtour met de finish in Nieuw-Amsterdam. Een kleine maand geleden was hij de snelste in de Rent Live Skive Løbet in Denemarken.

De Tour de Bretagne duurt nog tot en met zondag.

