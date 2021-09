'Huidige wetgeving maakt oplossen energiearmoede lastig'

"Het is vreselijk naar", zegt wethouder Freek Buijtelaar (Gemeente Belangen) van Borger-Odoorn over de situatie. "Mensen hebben het kouder of hebben minder lichten aan in huis." Met de energietransitie en toename van energiekosten wordt die rekening alleen maar hoger.

Huidige subsidies niet ideaal

Volgens hem is de landelijke aanpak van het probleem niet efficiënt geregeld. "Je ziet dat men inzet op subsidie of geldleningen voor het duurzamer maken van je huis, maar een groot deel van onze inwoners zit daar niet op te wachten." Hij wijst erop dat ook subsidies niet 'gratis' zijn. "Ook bij subsidies moet je vaak zelf een deel betalen. Dat gaat niet als je zelf geen geld op de plank hebt."

Het probleem speelt met name buiten de Randstad. "Daar heb je andere bouw. Dichter bij elkaar, meer geïsoleerd. Wij hebben veel eigen woningen, uit de periode dat er niet geïsoleerd werd", zegt de wethouder. Het probleem is het grootst bij mensen die een eigen huis hebben dat is gebouwd in de jaren '50, '60 en '70.

Moeilijk te regelen

De gemeente vindt het lastig het probleem zelf aan te pakken. "Landelijke regelgeving verbiedt dat je als gemeente zelf stappen mag zetten." Buijtelaar noemt als optie een afbetalingsregeling op energie. "Maar dat realiseren is zeer ingewikkeld."

Samen met andere gemeenten in Zuidoost-Drenthe is Borger-Odoorn al bezig de huisvesting te verbeteren. Zo loopt er een proefproject in 2e Exloërmond waarbij woningen worden verduurzaamd. Het wordt betaald uit de regiodeals. "Als dat een succes is, kun je het kopiëren naar de rest van de provincie." Volgens de wethouder moeten er nu stappen worden gezet. "Nu, acuut."

