Lukkien roept supporters op: 'Hou het biertje in de hand en support ons naar de zege'

Bij FC Utrecht - RKC en FC Groningen - Vitesse was het zo erg dat de wedstrijden tijdelijk werden gestaakt. FC Emmen-trainer Dick Lukkien was er gisteren in de Euroborg live getuige van en hij verwacht niet dat tijdens het duel van morgen (thuis tegen FC Den Bosch) hetzelfde gaat gebeuren.

"Nee, ik denk dat onze supporters hun fatsoen bewaren. Natuurlijk drinken ze hun biertje, maar het zou heel mooi zijn dat we laten zien waar we voor staan bij FC Emmen en dat is niet de tegenstander bekogelen met bier. Ik zou zeggen, hou je biertje in de hand en support ons naar de zege tegen FC Den Bosch", aldus Lukkien in FC Emmen Rood Wit TV.

Never change a winning team

Dat zou dan de derde zege op rij zijn voor de Drentse club, na de 7-1 tegen MVV en de 1-2 van afgelopen vrijdag tegen NAC. Lukkien kent in aanloop naar het duel van morgen geen problemen. De formatie die vorige week in Breda begon zal hoogstwaarschijnlijk ook morgen starten.

"Er is niet echt aanleiding om te wisselen", aldus Lukkien. "Al wil dat niet zeggen dat ik over alles tevreden was vorige week. Voor rust was het namelijk niet goed. Aan de bal hadden we meer moeten doen met de ruimte en we gaven toch twee grote kansen weg aan NAC-spits Seuntjens."

Periodetitel?

Een zege op Den Bosch zou FC Emmen weer verder omhoog brengen op de ranglijst en mogelijk zelfs in een kansrijke positie voor het winnen van de eerste periodetitel. Het gat naar Excelsior, de ploeg die op dit moment aan de leiding gaat in die strijd, is namelijk maar drie punten.

"Maar eerlijk gezegd zijn we daar helemaal niet mee bezig. We zijn bezig met het proces", aldus Lukkien. "Ik vind ook dat we pas na een wedstrijd of 20 kunnen zeggen waar we staan."

FC Den Bosch

De komende opponent van Emmen staat op plek 14 in de Keuken Kampioen Divisie, met 9 punten uit 7 duels. Dat is maar één punt minder dan de Drentse club. "Ik vind dat Den Bosch wel een dreigend ploegje heeft, met een afwijkende speelstijl. Ze spelen met een viermans-middenveld en dat is toch wel uniek in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien wonnen ze vorige week niet voor niets van Jong AZ, de koploper."

Roy Kuijpers is met vijf goals (hij maakte de laatste vijf) de topschutter van FC Den Bosch.

Historie

De Brabantse club komt voor de 25e keer naar FC Emmen in een officiële wedstrijd. Emmen won 9 keer, Den Bosch 10 keer en er werd zes maal gelijkgespeeld. De laatste vijf duels in Drenthe bleef FC Emmen ongeslagen: twee keer werd er gewonnen en driemaal gelijkgespeeld.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen:

Brouwer; Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet; Bernadou, Vlak, Toufiqui, Mendes, Hilterman en Van Ooijen.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Den Bosch begint om 20.00 uur. Radio Drenthe Sport doet live verslag. De uitzending begint om 19.30 uur.