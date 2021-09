Eelde nog steeds van levensbelang voor jarige KLM Flight Academy

De school opende voor het eerst haar deuren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nederland had krap vijftig mensen die een vliegtuig konden besturen, maar er waren veel meer nodig. Daarom richtte de regering in 1946 de Rijksluchtvaart School (RLS) op. De eerste studenten kregen les op de militaire basis Gilze-Rijen en later in Ypenburg, tot de opleiding in 1954 naar Eelde verhuisde.

'Schiphol is te druk'

De belangrijkste pilotenopleiding van Nederland verhuizen naar een kleine luchthaven bij een Drents dorp is volgens luchtvaartschooldirecteur Bart de Vries een stuk logischer dan het misschien klinkt. "De eerste reden is dat we ruimte nodig hebben in het luchtruim rondom de vliegschool om veel lesvluchten uit te voeren. Op Schiphol kan dat niet, want dan zit je de grote luchtvaart in de weg. In het zuiden is het vliegveld in Eindhoven steeds drukker geworden en vinden veel militaire vluchten plaats."

Daarnaast was de keuze voor Eelde een sociale. In de jaren vijftig zag men volgens De Vries het belang van het spreiden van werkgelegenheid over heel Nederland. Het verplaatsen van een luchtvaartschool naar het Noorden leverde banen op. Instructeurs, techneuten en luchtverkeersleiders werden zo naar Noord-Nederland getrokken. "En denk ook aan de leveranciers van alles wat we hier nodig hebben. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid."

Aan de grond

Jaarlijks neemt de Flight Academy zestig nieuwe studenten aan die allemaal dromen van een carrière als piloot. Ook als er even geen werk is, wil KLM een stabiele stroom van nieuwe vliegers opleiden. Het afgelopen jaar is daar de klad in gekomen, want vanwege de coronapandemie konden ook de vlieglessen niet doorgaan. De Vries: "We hebben nog steeds een achterstand en het gaat nog wel een jaar duren om die in te lopen. Dat kan niet alleen met extra lessen, want we hebben maar een bepaald aantal vliegtuigen."

Door de pandemie waren er een tijdlang ook minder piloten nodig, doordat het vliegverkeer grotendeels stil kwam te liggen vanwege reisbeperkingen tussen landen. Maar de piloten in spe hoeven niet te vrezen dat ze niet aan het werk kunnen. De Amerikaanse luchtvaartdeskundige Geoff Murray sprak de studenten tijdens de jubileumviering via een live-verbinding toe. Volgens hem ontstaat er vanaf 2022 een groot tekort aan piloten. "Dit is de beste tijd om de pilotenopleiding te doen", liet hij weten.

Elektrische toekomst

Dan is er nog wel dat andere globale probleem dat boven de luchtvaartmarkt hangt: klimaatverandering. Vliegtuigen dragen bij aan de opwarming van de aarde en dus moet ook de luchtvaartsector oplossingen bedenken om minder CO2 uit te stoten. De KLM Flight Academy maakte gisteren bekend daar aan te willen bijdragen en heeft een optie genomen op veertien elektrische lestoestellen. In 2026 moeten ze op Eelde staan.

Elektrisch vliegen maakt volgens De Vries een belangrijk onderdeel uit van de toekomst van niet alleen de luchtvaartschool, maar ook die van de hele Drentse luchthaven. De Vries: "Die vliegtuigen schelen niet alleen uitstoot, maar ook geluid. Een win-winsituatie dus. Het moet denk ik lukken om zo'n klein regionaal vliegveld als dit binnen tien tot twintig jaar elektrisch te maken. En misschien gaan we dan juist wel meer vliegbewegingen zien dan nu."

