Docu Ruinerwoldkinderen bij laatste kanshebbers Televizier-Ring

De serie over de kinderen die jarenlang leden onder de tirannie van hun vader Gerrit Jan van D. was afgelopen voorjaar op tv. Interviews met de oudste vier kinderen werden afgewisseld met beelden uit het privéarchief van het gezin. Daarop was te zien hoe autoritair Van D. optrad in het gezin en hoe hij zijn zelfverzonnen geloof predikte.

De serie, waarvan vier afleveringen op tv te zien waren en één alleen online, trok veel kijkers en maakte diepe indruk. De inmiddels volwassen kinderen vertelden achteraf dat ze zelf documentairemaker Jessica Villerius hadden benaderd om hun verhaal te vertellen.

Israel, Shin, Mar Jan en Edino

Het gezin Van D. werd in oktober 2019 ontdekt in een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold, nadat één van de kinderen was ontsnapt en hulp had gezocht in een kroeg in het dorp. Deze zoon, Israel, is één van de kinderen die centraal staat in de docu. Hij was de oudste van de zes kinderen die met hun vader in afzondering leefden in Ruinerwold.

Zijn oudere broers Shin en Edino en zus Mar Jan ontvluchtten het gezin in de periode voor de verhuizing naar Ruinerwold, toen ze allemaal in onder meer Meppel en Zwartsluis woonden. Ook zij komen in de serie veelvuldig aan het woord en schetsen een weerzinwekkend beeld van hun vader. Ze vertellen onder meer over fysieke en geestelijke mishandeling en seksueel misbruik.

In 2016 werd de nu 69-jarige man getroffen door een beroerte. Als gevolg daarvan liep hij ernstige hersenschade op. Dat is ook de reden dat de rechtbank de strafzaak tegen de Ruinerwoldvader in maart stopzette.

Een Huis Vol en Mocro Maffia

De Kinderen van Ruinerwold krijgt concurrentie van Mocro Maffia en Een Huis Vol. Dat laatste programma is een docu-soap over grote gezinnen. Mocro Maffia is een populaire fictieve serie van Videoland over criminaliteit onder met name Marokkaanse jongeren. De Televizier-Ring 2021 wordt op 14 oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier Ring-Gala.

Lees ook: