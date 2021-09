Olga Commandeur krijgt ouderen in Aalden aan het dansen tijdens Sportweek

"Dat is hoe je een actievere houding krijgt en het voordeel is dat je meteen veertig jaar jonger lijkt", legt Commandeur uit bij ZO!34. Ze is niet alleen presentatrice van het tv-programma Nederland in Beweging en voormalig atleet, maar ook ambassadeur voor sport voor ouderen tijdens de Nationale Sportweek, waarvan de gemeente Coevorden dit jaar een gastgemeente is.

Enthousiaste bewoners

De oefeningen van Commandeur duren een half uur. De bewoners komen een beetje voorzichtig op gang, maar als ze eenmaal meedoen, dan gaat het dak eraf in het woonzorgcentrum van Treant Zorggroep. Er wordt gezongen en gedanst.

"Uit mijzelf zou ik dit niet zo snel doen, maar het is echt heel leuk. Ik hoop dat we vaker zoiets gaan doen", zegt bewoner Henk Kommer van De Korenhof.

Meer bewegen

Door de coronapandemie was er niet veel gelegenheid om samen te bewegen in het woonzorgcentrum. Dat terwijl sport en bewegen mensen juist fysiek en mentaal weerbaarder maakt. "Daarom moet daar snel verandering in worden gebracht nu de maatregelen zijn versoepeld", zegt sportwethouder Joop Brink. Onder andere door deze actie hoop Brink "dat de bewoners weer een beetje actiever worden en blijven".

"Wij zijn onlangs in het woonzorgcentrum zelf ook begonnen met diverse activiteiten voor de bewoners: oefeningen in de ochtend en dansen", vertelt coördinator dagbesteding Hilda van Treant.

Nationale Sportweek NOC-NSF

De gemeente Coevorden is één van de gastgemeenten van de Nationale Sportweek NOC-NSF. Tien dagen lang organiseert gemeente allerlei activiteiten op het gebied van sport en bewegen voor haar inwoners. De Sportweek duurt nog tot en met zondag.