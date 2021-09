Cel geëist tegen Rodenaar voor betrokkenheid bij Fries drugslab

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen een 31-jarige man uit Roden voor betrokkenheid bij de productie van xtc en speed in een afgelegen boerderij in het Friese Suwâld. De Rodenaar stond vandaag voor de rechter in Leeuwarden.

Het drugslab werd op 12 december 2017 ontdekt. De man is volgens het OM nauw betrokken geweest bij de productie van pillen in het drugslab. In het lab zijn huishoudhandschoenen gevonden zijn DNA erop. Ook was hij volgens veel te zien op beelden van bewakingscamera's van de boerderij.

Spullen brengen

De Rodenaar beweerde dat hij sporadisch op de boerderij kwam en dan alleen om spullen te brengen en oude tafels en stoelen op te halen en naar de stort te brengen. Hij had naar eigen zeggen niks te maken met het lab. De zaak tegen een 36-jarige medeverdachte uit Groninger werd uitgesteld.

De eigenaar van de boerderij, toen 43 jaar, had ook gezegd dat hij niets wist van een lab in zijn eigen schuur. Hij werd in oktober 2018 veroordeeld tot dertig dagen cel. De rechtbank vond alleen bewezen dat hij 77 wietplanten in de boerderij had geteeld. Voor betrokkenheid bij het drugslab was naar het oordeel van de rechters te weinig bewijs.

Ook Assenaar verdacht

Een destijds 35-jarige inwoner van Assen wordt ook verdacht bij het lab betrokken te zijn geweest. Zijn zaak wordt waarschijnlijk behandeld door de rechtbank in zijn woonplaats.

Als de Leeuwarder rechtbank over twee weken de strafeis volgt, dan gaat de Rodenaar terug naar de gevangenis. De man heeft 108 dagen in voorarrest gezeten. Het drugslab in Suwald was destijds het grootste dat tot dan toe in Friesland was ontmanteld, met een productiecapaciteit van 1,3 tot 2,4 miljoen pillen.